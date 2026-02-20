Muere Eric Dane, recordado Dr. Mark Sloan de ‘Anatomía de Grey’, reporta ‘People’

El actor estadounidense Eric Dane murió a los 53 años, de acuerdo con información publicada por la revista People. El intérprete alcanzó notoriedad internacional por su papel del Dr. Mark Sloan en la serie Anatomía de Grey, producción que lo consolidó como figura de la televisión.

People citó un comunicado enviado por la familia del actor, en el que confirmó que el fallecimiento ocurrió el jueves 19 de febrero. En el mensaje, los allegados indicaron que Dane murió tras afrontar esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que hizo pública 10 meses antes.

Noticia en desarrollo...