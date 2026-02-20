Patrick Dempsey revela que Eric Dane perdió la capacidad de hablar días antes de morir

Eric Dane murió a los 53 años tras complicaciones por ELA. Patrick Dempsey contó que Dane perdió el habla días antes de su muerte.

El actor Patrick Dempsey informó que su colega Eric Dane perdió la capacidad de hablar en los días previos a su muerte. El intérprete falleció a los 53 años por complicaciones relacionadas con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que recibió como diagnóstico hace cerca de 10 meses.

Dempsey relató que la salud de Dane se deterioró de forma rápida. Indicó que habló con él por última vez hace cerca de una semana. También señaló que varios amigos lo visitaron en ese periodo.

Según explicó en el programa The Chris Evans Breakfast Show, el actor comenzó a perder el habla. Permanecía en cama y tenía dificultad para tragar. La calidad de vida disminuyó de manera acelerada en esos días.

Dempsey afirmó que intercambiaba mensajes con Dane antes de su fallecimiento. Manifestó que desea recordarlo por los momentos divertidos que compartieron en el set de Grey’s Anatomy, serie en la que trabajaron juntos.

El actor comentó que propuso a Dane una participación especial en la serie Memoria de un Asesino. Sin embargo, el avance de la enfermedad impidió el proyecto. Señaló al sitio Parade que la progresión de la ELA volvió casi imposible esa aparición. Añadió que le alegró saber que su colega estuvo en Toronto por trabajo.

Eric Dane construyó una carrera con múltiples producciones. Alcanzó notoriedad internacional por su papel del Dr. Mark Sloan, conocido como McSteamy, en Grey’s Anatomy. De forma reciente interpretó al padre del personaje de Jacob Elordi en la serie Euphoria.

En su homenaje, Dempsey destacó el sentido del humor de Dane. Indicó que era fácil trabajar con él y que existía respeto mutuo. Recordó que no hubo competencia entre ambos durante su paso por la serie médica.

También mencionó que la primera escena que compartieron marcó su relación profesional. Describió ese momento como uno de gran carisma por parte de Dane. Reiteró que celebrará la alegría que el actor llevó a la vida de otras personas.

Dempsey expresó que la pérdida afecta a quienes compartieron con él. Señaló que mantendrá vivo el recuerdo de los momentos que vivieron juntos dentro y fuera del set.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.