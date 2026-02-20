Viva

Patrick Dempsey revela que Eric Dane perdió la capacidad de hablar días antes de morir

El protagonista de ‘Grey’s Anatomy’ detalló el rápido deterioro de salud de su colega, quien murió por complicaciones de ELA

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
LOS ÁNGELES, CA - 28 DE ENERO: Los actores Eric Dane (izq.) y Patrick Dempsey, ganadores del premio a “Mejor elenco en una serie dramática” por “Grey’s Anatomy”, posan en la sala de prensa durante la 13.ª edición anual de los Premios del Sindicato de Actores (Screen Actors Guild Awards), realizada en el Shrine Auditorium el 28 de enero de 2007 en Los Ángeles, California. (Foto de Vince Bucci/Getty Images) *** Pie de foto local *** Eric Dane; Patrick Dempsey (Foto de VINCE BUCCI / Getty Images North America / Getty Images vía AFP)
Eric Dane murió a los 53 años tras complicaciones por ELA. Patrick Dempsey contó que Dane perdió el habla días antes de su muerte. (VINCE BUCCI/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPatrick DempseyEric Dane
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.