¿Qué es ELA? La enfermedad que causó la muerte de Eric Dane, estrella de ‘Anatomía de Grey’

El actor Eric Dane, reconocido por su papel del doctor Mark Sloan en la serie Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy), falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años, a causa de la enfermedad ELA.​

El artista padecía esta condición llamada esclerosis lateral amiotrófica. En abril del 2025, el intérprete hizo pública su situación de salud.​

Pese a su lucha diaria, la enfermedad provocó un importante y notable deterioro físico en el actor. En meses recientes, Dane presentó inmovilidad en el lado derecho de su cuerpo y se trasladaba en silla de ruedas.​

Eric Dane fue ampliamente conocido por su papel del Dr. Mark Slone, en la serie 'Anatomía de Grey'. (JASON MERRITT/ GETTY IMAGES VIA AFP/Archivo/JASON MERRITT/ GETTY IMAGES VIA AFP/Archivo)

¿Qué es la ELA?​

De acuerdo con la web Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Provoca pérdida del control muscular y empeora con el tiempo.​

También se le llama enfermedad de Lou Gehrig, por el jugador de béisbol al que se le diagnosticó esta enfermedad. Todavía no se conoce la causa exacta. En un bajo número de casos es hereditaria.​

La ELA a menudo comienza con espasmos y debilidad muscular en un brazo o en una pierna, así como con dificultad para tragar o para hablar. Llega un momento en que la ELA afecta el control de los músculos para moverse, hablar, comer y respirar. No hay cura para esta enfermedad mortal.