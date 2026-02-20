¿Qué es ELA? La enfermedad que causó la muerte de Eric Dane, estrella de ‘Anatomía de Grey’

El actor Eric Dane, reconocido por su papel del doctor Mark Sloan en la serie Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy), falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años, a causa de la enfermedad ELA.
