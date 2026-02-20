Esposa de Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’, reveló que vivían un ‘duelo anticipado’ meses antes de su muerte

La esposa del actor reveló que enfrentaban la posibilidad de su muerte mientras acompañaban a sus hijas adolescentes tras el diagnóstico de ELA.

El actor Eric Dane, reconocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció el jueves 19 de febrero a los 53 años tras complicaciones por esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su muerte ocurrió el mismo día en que se cumplieron 20 años de su estreno en la serie médica que marcó su carrera.

La enfermedad se dio a conocer diez meses atrás. Desde entonces, su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, afrontó el proceso junto a sus hijas con una mezcla de optimismo y temor ante un posible desenlace fatal.

Dos meses antes del fallecimiento, Gayheart publicó un texto en la revista The Cut. En ese artículo reconoció que, aunque intentaban mantener esperanza, la familia contemplaba la posibilidad de que el actor no superara las complicaciones. La actriz explicó que procuraba concentrarse en el presente. Sin embargo, manifestó preocupación por el impacto que la pérdida tendría en sus hijas adolescentes.

La pareja compartía la crianza de Billie, de 15 años, y Georgia, de 14. Gayheart relató que el diagnóstico de ELA se comunicó a las jóvenes casi una semana después de conocer la noticia. Señaló que optaron por la honestidad y la transparencia.

La actriz indicó que buscaron apoyo profesional. Contaron con una terapeuta familiar desde la separación. Además, acudieron a ayuda especializada para adolescentes. El objetivo fue acompañar a las menores en una etapa clave de desarrollo mientras enfrentaban lo que describieron como luto anticipado, entendido como la vivencia de la pérdida antes de la muerte.

Gayheart explicó que sus hijas tuvieron oportunidad de conversar con la médica de Dane. De esa forma, resolvieron dudas que ella no podía contestar en ese momento. También aseguró que la doctora se mantuvo disponible para ellas.

La relación de la pareja atravesó cambios en los últimos años. Gayheart solicitó el divorcio en febrero de 2018. No obstante, pidió archivar el proceso en marzo de 2025. Ese trámite ocurrió un mes antes de que el actor recibiera el diagnóstico de ELA.

En un comunicado divulgado por Us Weekly, la familia informó que Dane estuvo rodeado de amigos cercanos en sus últimos días. El mensaje destacó que durante su enfermedad el actor se convirtió en un defensor activo de la concientización y la investigación sobre la ELA. Según el texto, mantuvo el compromiso de generar un impacto para otras personas con la misma condición.

El comunicado añadió que será recordado con cariño y que sentía gratitud por el apoyo de sus seguidores. La familia solicitó privacidad en este momento.

