Esposa de Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’, reveló que vivían un ‘duelo anticipado’ meses antes de su muerte

Eric Dane falleció a los 53 años. Semanas antes, su esposa Rebecca Gayheart abrió su corazón sobre el impacto emocional que enfrentaba la familia

Por O Globo / Brasil / GDA
La esposa del actor reveló que enfrentaban la posibilidad de su muerte mientras acompañaban a sus hijas adolescentes tras el diagnóstico de ELA.
La esposa del actor reveló que enfrentaban la posibilidad de su muerte mientras acompañaban a sus hijas adolescentes tras el diagnóstico de ELA. (FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)







