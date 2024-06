Disney Plus ya se fusionó con Star Plus: Estos son todos los cambios

¡Llegó el día esperado!; la plataforma de streaming Disney Plus ya absorbió todo el catálogo de su homóloga Star Plus. A partir de este 26 de junio los usuarios de este servicio podrán disfrutar de manera unificada del mundo Disney, los deportes de ESPN y las producciones hollywoodenses para adultos de Star Plus.

Este cambio establece a esta plataforma como una de las opciones más robustas del mercado, agrupando una oferta de contenido mucho más variadas que la de sus competidores. Aquí le contamos todos los detalles.

Para los usuarios nuevos Disney Plus ofrece tres planes de membresía:

Disney+ Premium : Todo el contenido de Disney Plus, Star y ESPN, con calidad de audio Dolby Atmos y video UHD/HDR. Permite transmisión en hasta cuatro dispositivos simultáneamente y descargas de hasta 25 títulos en 10 dispositivos. Incluye transmisiones en vivo de todos los canales lineales de ESPN. Tiene un precio de $16.99 por mes y $141.99 por año,

: Todo el contenido de Disney Plus, Star y ESPN, con calidad de audio Dolby Atmos y video UHD/HDR. Permite transmisión en hasta cuatro dispositivos simultáneamente y descargas de hasta 25 títulos en 10 dispositivos. Incluye transmisiones en vivo de todos los canales lineales de ESPN. Tiene un precio de $16.99 por mes y $141.99 por año, Disney+ Estándar : Todo el contenido de Disney Plus y Star y el deporte de ESPN, con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1. Permite transmisión en dos dispositivos simultáneamente y descargas de hasta 25 contenidos en 10 dispositivos. Tiene un precio de $12.59 por mes y $104.99 por año.

: Todo el contenido de Disney Plus y Star y el deporte de ESPN, con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1. Permite transmisión en dos dispositivos simultáneamente y descargas de hasta 25 contenidos en 10 dispositivos. Tiene un precio de $12.59 por mes y $104.99 por año. Disney+ Estándar con Anuncios: Todo el contenido de Disney Plus y Star con anuncios publicitarios, y los deportivos de ESPN con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1. Incluye transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3. Disponible inicialmente solo en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia y por medio de un socio comercial. El precio depende de la oferta de este intermediario.

Quienes ya tenían suscripción a Disney Plus, Star Plus o Combo Plus disfrutarán del plan Premium sin aumento de precio por un tiempo limitado. A partir del 24 de julio de 2024, Star Plus dejará de estar disponible como plataforma independiente. Para continuar disfrutando de los contenidos, será necesario descargar la app de Disney Plus.

Disney Plus se lanzó primero en Norteamérica, en el 2019, y el 17 de noviembre del 2020 se habilitó para el mercado latinoamericano. Sin embargo, en nuestra región se dio una diferencia con respecto al catálogo que se ofreció en Canadá y Europa: Disney Plus no incluía los contenidos de Star, la marca bajo la que la corporación agrupa sus series y películas para adultos, producidas por los estudios Fox, el canal FX, la cadena ABC o bien material original del servicio de streaming Hulu (propiedad también de Disney y no disponible en Latinoamérica).

Buscando diversificar su portafolio, Disney optó por convertir a Star Plus en una plataforma de streaming autónoma, combinando los contenidos de Star con los deportes de ESPN. Así, Star Plus debutó en el mercado latino el 31 de agosto del 2021 y se crearon planes de suscripción exclusivos para ese servicio o que bien se podían adquirir en combo con Disney Plus.

Sin embargo, al final, el gigante del entretenimiento dejó de dar la lucha contra sus competidores del streaming desde los dos frentes y optó por la opción que muchos de sus usuarios esperaban: unificar todo bajo una misma sombrilla, lo cual finalmente ocurrió este 26 de junio.