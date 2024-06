Disney Plus ‘absorberá' a Star Plus el 26 de junio: ¿Cuáles son los nuevo precios y planes?

No es un desenlace que nos tome por sorpresa: Disney le pondrá candado a su plataforma de streaming de deportes y producciones hollywoodenses para adultos, Star Plus, y se llevará esos contenidos para su principal servicio en línea: Disney Plus. En otras palabras, Disney Plus está a punto de reforzarse con una de las ofertas de contenido más robustas del mercado.

La compañía de Mickey envió un correo a sus suscriptores a finales del pasado mes de mayo, avisándoles formalmente de un cambio que de todos modos ya había sido ventilado por la prensa desde meses atrás. “A partir del 26 de junio de 2024, el catálogo completo de Star+ pasará a Disney+. Los deportes de ESPN, las películas y series de Star+ y las historias de Disney+, todo en un solo lugar para aprovechar al máximo”, dice el mensaje a los clientes.

Este anuncio tiene varias implicaciones: Star Plus dejará de existir como plataforma independiente. Además, si bien en un inicio los clientes actuales de Disney Plus no experimentarán un aumento de precio con el upgrade, es seguro que más adelante los términos de sus contratos se ajustarán a los nuevos precios del servicio “recargado”.

Hagamos un repaso rápido de historia: Disney Plus se lanzó primero en Norteamérica, en el 2019, y el 17 de noviembre del 2020 se habilitó para el mercado latinoamericano. Sin embargo, en nuestra región se dio una diferencia con respecto al catálogo que se ofreció en Canadá y Europa: Disney Plus no incluía los contenidos de Star, la marca bajo la que la corporación agrupa sus series y películas para adultos, producidas por los estudios Fox, el canal FX, la cadena ABC o bien material original del servicio de streaming Hulu (propiedad también de Disney y no disponible en Latinoamérica).

Buscando diversificar su portafolio, Disney optó por convertir a Star Plus en una plataforma de streaming autónoma, combinando los contenidos de Star con los deportes de ESPN. Así, Star Plus debutó en el mercado latino el 31 de agosto del 2021 y se crearon planes de suscripción exclusivos para ese servicio o que bien se podían adquirir en combo con Disney Plus.

Sin embargo, al final, el gigante del entretenimiento dejó de dar la lucha contra sus competidores del streaming desde los dos frentes y optó por la opción que muchos de sus usuarios esperaban: unificar todo bajo una misma sombrilla, lo cual finalmente ocurrirá el 26 de junio próximo.

Y con ustedes, Disney Plus Premium

Para los nuevos suscriptores que ingresen a Disney Plus a partir del 26 de junio se ofrecerán tres planes de membresía, así explicados en un comunicado de prensa enviado por Disney hace unos días:

Disney+ Premium: Todo el catálogo de Disney Plus, Star y el deporte de ESPN, con calidad de audio Dolby Atmos y video UHD/HDR; en hasta cuatro dispositivos en simultáneo e incluyendo la transmisión en vivo de todos los canales lineales de ESPN y de todos los eventos deportivos exclusivos para streaming . Esta opción permitirá descargas de hasta 25 títulos en hasta 10 dispositivos.

Todo el catálogo de Disney Plus, Star y el deporte de ESPN, con calidad de audio Dolby Atmos y video UHD/HDR; en hasta cuatro dispositivos en simultáneo e incluyendo la transmisión en vivo de todos los canales lineales de ESPN y de todos los eventos deportivos exclusivos para streaming Esta opción permitirá descargas de hasta 25 títulos en hasta 10 dispositivos. Disney+ Estándar: Todo el catálogo de Disney Plus y Star y el deporte de ESPN, con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1; incluyendo las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3. Este plan dará la posibilidad de disfrutar de los contenidos en hasta dos dispositivos en simultáneo y descargar hasta 25 contenidos en 10 dispositivos.

Todo el catálogo de Disney Plus y Star y el deporte de ESPN, con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1; incluyendo las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3. Este plan dará la posibilidad de disfrutar de los contenidos en hasta dos dispositivos en simultáneo y descargar hasta 25 contenidos en 10 dispositivos. Disney+ Estándar con Anuncios: Todo el catálogo de Disney Plus y Star con anuncios publicitarios, y los deportivos de ESPN con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1; incluyendo las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3. Estará disponible inicialmente solo en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, a ser integrado en paquetes de socios comerciales que brindarán este plan a través de su programa de beneficios.

A partir del 26 de junio, los suscriptores de Disney Plus podrán encontrar dos nuevas marcas dentro del menú de contenidos: ESPN y Star. (Cortesía de Disney)

Quienes ya cuenten con una suscripción a Disney+, Star+ o Combo+ de manera directa, comenzarán a disfrutar del plan Disney Plus Premium a partir del 26 de junio, con su mismo usuario y clave de siempre.

A solicitud de La Nación, la oficina de comunicaciones de Disney para Latinoamérica dio respuesta a las siguientes preguntas sobre el cambio.

¿Cuáles son los precios de los nuevos planes de suscripción?

Para nuevos suscriptores, a partir del 26 de junio, el plan Disney Plus Premium saldrá en $16.99 por mes y $141.99 por año, y el de Disney Plus Estándar en $12.59 por mes y $104.99 por año. El precio del Plan Estándar con anuncios depende del socio comercial que lo integre en su oferta.

¿Hasta cuál día estará funcionando la plataforma de Star+?

Star+ dejará de estar disponible el 24 de julio del 2024.

¿Los usuarios de Star+ deberán instalar el app de Disney+ para poder seguir usando el servicio?

A partir del 26 de junio es necesario tener descargada la app de Disney Plus. Quien ya se encuentra con Disney Plus o Star Plus podrá ingresar el nuevo Disney Plus con sus credenciales.

Quienes ya pagan la membresía de Disney Plus, ¿recibirán el upgrade pagando lo mismo?

Quienes ya cuenten con una suscripción a Disney Plus o Combo Plus de manera directa comenzarán a disfrutar del plan Disney Plus Premium a partir del 26 de junio. Cada suscriptor recibió una comunicación con el detalle.

¿Cuándo está previsto el aumento en la suscripción para los clientes que ya tienen sus planes de Disney+ y Star+?

Quienes hayan contratado Disney Plus, Star Plus o Combo Plus de manera directa antes del 26 de junio, accederán el plan Disney Plus Premium por un precio bonificado por tiempo limitado.

Para efectos prácticos, en Costa Rica y el resto de Centroamérica solo se podrá optar por dos planes de pago, pues quedamos fuera del plan con anuncios. ¿Alguna idea de cuándo se implementará en nuestros países?

No tenemos más información para dar.

Bob Iger, el CEO de la compañía, ya había anunciado que se venía para el 2024 la implementación de medidas para limitar a los usuarios que comparten su cuenta de Disney+ con personas que no viven en una misma casa, similar a como lo hizo antes Netflix. ¿Hay fechas previstas para que eso suceda en Latinoamérica?

Por el momento no tenemos una fecha específica.

Con la unificación de Disney Plus y Star Plus, ahora todas las temporadas de 'Los Simpson' estarán bajo un mismo techo. (Cortesía Disney Plus)

¿En cuánto variaron los precios de Disney Plus?

Disney Plus empezó en Latinoamérica en el 2020 con precios bastante accesibles, al menos en comparación a lo que cobraba Netflix. El servicio que aloja a Star Wars, Marvel y Pixar debutó con una mensualidad de $5.99, en tanto que Star+ arrancó en el 2021 con una membresía mensual de $10.99, mientras que la anual costaba $109.99. En tanto, el Combo+, que era la mensualidad conjunta de Star+ y Disney+ , tenía un precio de $13.99 y la anualidad de $109.99.

Con el paso de los años, la suscripción a Disney Plus se ha ido ajustando hasta alcanzar los actuales $8.99 por mes, y $74.99 por año, mientras que la de Star Plus pasó a $12.59 al mes y $109.99 al año. En tanto, el Combu Plus hoy se consigue por $14.99 al mes.

Ahora, con la fusión de Disney Plus y Star Plus, los clientes que ya eran parte de alguno de estos servicios recibirán el nuevo plan Disney Plus Premium subvencionado, por un tiempo limitado aún no especificado. Luego, sus cobros se ajustarán a los precios que empezarán a pagar los nuevos suscriptores a partir del 26 de junio: $16.99 por mes y $141.99 por año.

Todo lo anterior es importante tenerlo en cuenta, pues ahora Disney Plus se alineará en precio con sus principales competidores. A manera de comparación, Netflix hoy tiene una membresía estándar mensual de $12.99 y premium de $15.99 (no tiene plan anual); Max cobra $15 al mes y $140 al año; Amazon Prime Video tiene una mensualidad de $14.99 (que en realidad es un valor agregado al servicio de entrega Prime del gigante del comercio electrónico); Apple TV tiene una suscripción mensual de $6.99, y Paramount+ se consigue por $5.99 al mes (pero su aumento pareciera viene en camino, a juzgar por lo que ya pasó en otros mercados de Latinoamérica).

Sobre los cambios en contenidos con la fusión de las dos plataformas, Disney había preparado el camino a partir de la incorporación paulatina de material de corte más adulto en Disney Plus. El primer gran paso fue cuando recuperó las violentas series de héroes de Marvel que había hecho Netflix, como The Punisher y Jessica Jones. Luego vino la mudanza de toda la saga de El planeta de los simios (original de Fox y albergada inicialmente en Star Plus), la inclusión de la gustada y legendaria serie británica Doctor Who y, finalmente, la aparición del aclamado drama de FX Shogun.

Y para tranquilidad de madres y padres de familia que podrían pensar que ahora todo esto estará al alcance de los chiquitines que ven a Mickey Mouse y la Doctora Juguetes, les recordamos que esta y otras plataformas de streaming cuentan con mecanismos de control parental.