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El video de Teletica que revela un talento escondido de Adriana Durán: véalo aquí

Canal 7 publicó un recuerdo de su archivo en el que se muestra a la periodista como nunca antes se había visto

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Por Jessica Rojas Ch.
Adriana Durán Teletica
Durante varios años la periodista Adriana Durán fue figura de Teletica. (Archivo/Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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