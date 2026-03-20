El video de Teletica que revela un talento escondido de Adriana Durán: véalo aquí

De cara al estreno del programa Batalla de karaoke, Teletica echó mano de un recuerdo muy divertido que protagoniza la periodista Adriana Durán, quien hace varios años fue figura de Canal 7.

En la cuenta de Instagram de Teletica Entretenimiento publicaron un clip en el que se ve a la comunicadora —hoy jefa de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol— cuando era presentadora de Teletica, pero en una faceta que pocos conocen: la de cantante.

En las imágenes se ve a una joven Durán interpretando con gracia y una evidente pena la canción Te quiero cada día más, de Juan Bau. Esa grabación, según se ve en la publicación, correspondió a un video de “Los pachos”, del programa El Chinamo.

“Adriana Durán, todo lo que hace, lo hace bien. Somos nosotros los que no sabemos apreciar el arte”, escribieron en la publicación de Teletica Entretenimiento.

El posteo lo aprovecharon para promocionar que este viernes 20 de marzo hay una convocatoria para participar en Batalla de karaoke, en Lagarta Lodge, en Cartago, a partir de las 7 p. m.