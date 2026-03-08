¡Adriana Durán será abuela! Así anunció al nuevo integrante de su familia

Adriana Durán será abuela por primera vez y compartió la noticia con una emotiva fotografía de su hijo y su nuera.

La periodista Adriana Durán anunció con alegría que se convertirá en abuela, ya que su hijo mayor, Diego Estrada Durán, será papá.

La comunicadora compartió la noticia con una fotografía en la que aparecen Diego y su pareja, ambos sosteniendo el vientre que revela un avanzado estado de gestación.

“Un maravilloso regalo de Dios y de la vida es multiplicar el amor… Desde ya la espero con la mayor ilusión del mundo”, escribió Durán, quien se ha destacado en Buen Día y Teletica Deportes, y actualmente forma parte del equipo de la Federación Costarricense de Fútbol.

En pocos minutos la publicación de Durán acumuló numerosas reacciones y mensajes de felicitación para la periodista por esta nueva etapa de su vida.

“La abuelita más hermosa”, “Felicidades amiga”, “Qué cosa más bella, no tiene idea lo que se siente ser abuela, pronto se dará cuenta de que uno siente que el corazón no cabe en el pecho de tanto amor”, fueron algunos de los comentarios que recibió.