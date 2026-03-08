Viva

¡Adriana Durán será abuela! Así anunció al nuevo integrante de su familia

La comunicadora expresó que el bebé es ‘un regalo de Dios’

Por Fátima Jiménez
Adriana Durán será abuela por primera vez y compartió la noticia con una emotiva fotografía de su hijo y su nuera. (Archivo. )







Adriana DuránAbuela
Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

