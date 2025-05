Adriana Durán trató de cortar extraña llamada en ‘Buen Día’: ‘Es un recuerdo perturbador’

Recientemente se viralizó en TikTok una extraña llamada ocurrida en el programa Buen Día, de Teletica, hace más de una década. En el video se muestra como un hombre hace un inquietante relato durante un espacio en que Adriana Durán entrevistaba a una psicóloga sobre “las cicatrices del alma”.

Durán conversó con La Nación sobre aquel particular momento que, detalla, estaba oculto en su memoria hasta que varios amigos le enviaron el material que hoy circula en redes.

Adriana Durán recibió una "perturbadora" llamada en Buen día

De acuerdo con la periodista, ese fue una de las anécdotas más impactantes durante los 17 años que fue presentadora del programa de Teletica. Además, detalló que intentó cortar la intervención del hombre; primero porque se extendió demasiado y segundo porque era una amenaza pública.

“Es un recuerdo un poco perturbador, la verdad, pero bueno, repito, había muchas personas que llamaban. No sé si la historia era real, si el señor la estaba inventando o si realmente era una amenaza. No recuerdo bien, pero pienso y creo que no pasó a más”, comentó.

La hoy gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de la Federación Costarricense de Fútbol, aseguró que la revista matutina fue pionera en tratar abiertamente temas delicados.

“La gente se ha impactado mucho con este extracto de esa entrevista, pero yo creo que el valor de todas esas entrevistas que se hacían en un Buen día era la transparencia y la libertad”, aseveró la comunicadora.

Finalmente, Durán afirmó que espera que aquel relato fuera ficticio y que, más allá de lo negativo, la gratifica mucho que las personas sigan recordándola por el programa, al que le guarda mucho cariño.

“Cada vez que veo esos videos me sorprende un poco cómo me veía (risa). Pero sí, son recuerdos muy lindos de una época hermosa, como lo fue Buen Día, 17 años ahí compartiendo con Édgar y con todos los televidentes que tanto nos querían y nos siguen queriendo", comentó.

“Todavía la gente me dice, ‘Ay, ¿usted era la de Buen Día?. Y yo ‘Sí, yo era la de Buen Día‘“, añadió entre risas.

La inquietante y viral llamada a ‘Buen día’

Adriana Durán salió de 'Buen día' en 2014. Ahora es gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de la Federación Costarricense de Fútbol. (Instagram)

En el video en cuestión, un hombre identificado como Róger, de avanzada edad y vecino de San José, comenzó a hacer una extensa autodescripción en la que, entre otras cosas, aseguró tener formación militar.

Posteriormente, Adriana Durán trató de interrumpir, argumentándole que su intervención estaba tomando demasiado tiempo. No obstante, el hombre aceleró su narración y soltó la confesión más escalofriante.

“El deseo de venganza borra el dolor. Yo he vivido todos estos días planeando la venganza y no cesaré, no moriré hasta el día en que cumpla la venganza. Y eso me mantiene feliz. Yo no siento el dolor de la puñalada que me causó esa mujer fiscal” dijo.

“Ella o alguien de ella lo pagará o la corte lo pagará, no sé quién, pero lo pagarán. Cometieron el error de no averiguar que yo era militar. Y, por tanto, tengo el poder de la milicia y del dinero”, concluyó.

Ante tal mensaje, Durán acató a agradecerle la participación y en, medio del gran desconcierto, cederle la palabra a la experta. Esta, como era de esperarse, también estaba descolocada por la llamada telefónica.

“Gracias a don Róger por la llamada, porque son lecciones. La forma en que pensamos todas las personas nos ayudan a entender cómo vivimos los duelos de formas diferentes”, fue la respuesta de la psicóloga que quedó captada en el video.