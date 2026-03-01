Adriana Durán regresó a su primer amor en el deporte para representar a Costa Rica

Adriana Durán encabezó el desfile de inauguración en el Panamericano de Maxibaloncesto, que se realizó en El Salvador.

La reconocida periodista y directora de Comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Adriana Durán, narró en sus redes sociales la gran experiencia que vivió esta semana al volver a practicar una disciplina deportiva que le apasiona desde su época juvenil.

Durante una semana, Adriana se ausentó de la Fedefútbol para participar en el Campeonato Panamericano de Maxibaloncesto, que se realizó en San Salvador, El Salvador.

Sin embargo, siempre estuvo atenta a todo lo concerniente al departamento de prensa de la Federación e incluso coordinó este sábado el anuncio del argentino Fernando Batista, como nuevo seleccionador de Costa Rica.

“Finalizamos un Panamericano de Maxibaloncesto de FIMBA Maxibasketball lleno de lecciones, emociones y con la satisfacción de haber dejado todo en la cancha. Un sexto lugar que nos llena de orgullo como equipo, unidas siempre y con muchas ganas de ir por más”, escribió Durán en su página de Facebook.

Adriana Durán vivió intensamente cada partido de su equipo en el Panamericano de Maxibaloncesto y recordó su época de adolescencia. (La Nación/Facebook de Adriana Durán)

Durán, de gran trayectoria en el periodismo —que inició en el extinto Canal 2 y más tarde consolidó en Canal 7 y la Fedefútbol—, agradeció a las personas que las apoyaron en el torneo continental, que se realizó durante toda la semana en El Salvador.

“Si Dios nos da vida y salud, el Mundial del 2027 en Brasil nos espera. ¡Gracias, hermanas del basket! Las amo”, agregó Durán en un emotivo mensaje, tras concluir la participación del equipo Costa Rica en la categoría de 55 años.

Adriana Durán no solo demostró que tiene un amplio conocimiento del fútbol, sino del deporte en general, y que no solo sabe comentarlo, sino también practicarlo.

Adriana Durán compartió con sus amigas en el Campeonato Panamericano de Maxibaloncesto, en El Salvador, recordando viejos tiempos. (La Nación/Facebook de Adriana Durán)

En el Panamericano de Baloncesto, que finaliza este sábado, participaron 10 equipos nacionales, tanto en masculino como en femenino, entre ellos Heredia, Coyotes de Santa Ana, Grecia, Secultec, Chirripó Tenis Club Max U60, UCA, Maxi Ticas y Maxi Costa Rica.

Las edades de los equipos se dividían desde los 50 hasta los 70 años. En total, participaron 224 quintetos del continente.

Adriana Durán (primera arriba a la izquierda), y sus compañeras ahora tendrán el desafío de participar en el Mundial de Maxibaloncesto en Brasil 2027. (La Nación/Facebook de Adriana Durán)