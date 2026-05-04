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El novio de Montserrat del Castillo ya hizo su debut en la farándula y contó detalles de su relación

La presentadora de ‘De boca en boca’ presentó en sociedad a su pareja, el empresario Gustavo Chaves

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Por Jessica Rojas Ch.
Montserrat del Castillo
Montserrat del Castillo y su novio, el empresario Gustavo Chaves, brindaron entrevistas a varios medios de comunicación. (Captura de video)







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Montserrat del CastilloDe boca en bocaGustavo Chaves
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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