El novio de Montserrat del Castillo ya hizo su debut en la farándula y contó detalles de su relación

Montserrat del Castillo y su novio, el empresario Gustavo Chaves, brindaron entrevistas a varios medios de comunicación.

Aunque trató de mantener su nueva relación sentimental en “bajo perfil”, Montserrat del Castillo, presentadora de De boca en boca, ya presentó de manera formal y “en sociedad” a su novio, Gustavo Chaves.

Hace unos días trascendió que la conductora de Teletica rehizo su vida amorosa tras divorciarse de su esposo, Jhona Monroy, con quien tiene un hijo. La nueva pareja de Montserrat es un empresario que la fue conquistando con detalles y su caballerosidad, según la propia presentadora había comentado.

El jueves anterior, Del Castillo realizó un evento con amigos e invitados especiales para el lanzamiento de su pódcast Entre dudas y fe, pero también sirvió para presentar oficialmente a su novio, quien, aunque no está acostumbrado a la vida de la farándula, acompañó a su pareja y atendió a los medios de comunicación.

El programa De boca en boca estuvo en el evento de lanzamiento y su periodista aprovechó para entrevistar a la nueva pareja. Montserrat y Gustavo contaron que empezaron a salir desde febrero de este año, después de que él le enviara flores y regalos a la conductora a canal 7.

Después, él se animó y le escribió un mensaje por Instagram, que ella contestó. Así empezó el amor.

“Es una mujer muy completa, muy trabajadora, muy buena mamá, muy buena pareja, hija y hermana. Es muchas cosas que, aparte de una cara y un cuerpo bonito, uno va conociendo”, dijo Chaves sobre su novia.

La pareja contó que una de sus primeras salidas fue para celebrar el cumpleaños de ella, agregando que pidió comer chicharrones e ir a ver despegar aviones.

Según Montserrat, algo de lo que la enamoró de su novio es que es un hombre educado y gentil, que trata bien a las personas que están a su alrededor.