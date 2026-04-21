Montserrat del Castillo rompe el silencio sobre su actual vida amorosa: esto dijo

Monserrat del Castillo no reveló el nombre de la persona con que ha establecido una nueva relación sentimental.

Montserrat del Castillo, presentadora de Teletica en el programa De boca en boca, despejó los rumores sobre una situación de su vida que ha levantado especulaciones. Se trata de su inicio en una nueva relación sentimental, luego de separarse de su esposo.

Este medio le consultó directamente si esto era cierto, a lo que Del Castillo contestó: “Sí, no te lo voy a negar”, afirmó la presentadora, con el deseo de mantener su relación con el bajo perfil que ha mantenido hasta ahora.

El 4 de febrero de 2025, Montserrat dio a conocer que entraba en una pausa con su esposo, el chef mexicano Jhona Monroy; lo que un año después se convirtió en un doloroso proceso de divorcio.

“Siento que todo se rompe; una familia se quiebra. Ha sido difícil tratar de controlar todo porque se está en el ojo público. El luto se vive como cualquier otro, solo que más expuesta y más juzgada. Pero cuando el dolor es tan fuerte, lo demás deja de importar”, confesó la presentadora a este medio.

La conductora afirmó que está satisfecha porque conoce bien las razones por las cuales se casó y también el porqué se divorcia. Incluso dejó claro que con su expareja persiste el respeto y el amor, ya que comparten un hijo.

Sin embargo, un año después de ese proceso, la carismática presentadora se da una nueva oportunidad en el amor.