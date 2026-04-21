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Montserrat del Castillo rompe el silencio sobre su actual vida amorosa: esto dijo

La presentadora de Teletica se separó de su expareja Jhona Monroy en febrero del 2025

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Por Fiorella Montoya
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 17/04/2026, San José, Canal 7, entrevista con Monserrat del Castillo, Mauricio Hoffman, Rodolfo Rodríguez y Minerva Rojas, periodistas y presentadores del programa De Boca en Boca.
Monserrat del Castillo no reveló el nombre de la persona con que ha establecido una nueva relación sentimental. (Jose Cordero)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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