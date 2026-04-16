Montserrat del Castillo hace importante anuncio sobre un nuevo reto profesional: ‘Tengo miedo’

Montserrat del Castillo, reconocida presentadora de Teletica, dio a conocer un proyecto que la tiene muy emocionada y que, según afirma, le permitirá mostrarse tal cual es. Se trata del próximo estreno de un pódcast donde abrirá su corazón.

Del Castillo confirmó la noticia luego de publicar un video donde se le observa en un estudio. En la imagen, ella llora y su compañera, María José Quesada, le brinda la mano en muestra de apoyo.

“Estoy muy emocionada, esto es la culminación de un sueño de tres años cumplido, junto a mi compañera María José, a quien admiro. Ambas teníamos este sueño y así nació Entre dudas y fe, un programa especial donde vamos a hablar de nuestra vida real, sinceramente, abrir nuestro corazón”, explicó en una serie de videos en sus redes sociales.

Además, del Castillo indicó que el hecho de mostrarse tal cual tiene un precio para ella.

“Tengo miedo, pero así lo voy a hacer; con miedo no importa, porque la idea es que otras mujeres se sientan apoyadas, identificadas y sostenidas para edificar”, afirmó.

También dio a conocer que desea dejar un mensaje positivo en las mujeres y hasta lanzó una advertencia sobre sus próximas declaraciones.

“Estoy muy feliz, es muy importante para mí y todo lo que voy a decir lo quiero decir hace muchísimo tiempo porque mi intención es edificar y ayudar a mujeres. Me van a conocer como soy, no como acá (en redes sociales)”, finalizó su mensaje.

Del Castillo no brindó fecha para el estreno de su nuevo pódcast.