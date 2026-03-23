Montserrat del Castillo impone nueva regla en ‘De boca en boca’ y el cierre del programa dejó a todos sin palabras

Montserrat del Castillo, presentadora de Teletica, sorprendió en 'De boca en boca' con un inusual mensaje de bienvenida.

La presentadora de Teletica, Montserrat del Castillo, dio una bienvenida muy inusual al programa De boca en boca, lanzándole una nueva tarea a sus compañeros.

“Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que la pasen súperbien. Feliz semana; arrancamos siempre de la manito de Dios y, si usted hoy se siente triste, no se preocupe, viva un día a la vez, que Dios tiene control de todo”, afirmó la conductora, quien constantemente comparte mensajes relacionados con la fe.

Además, ante la sorpresa de Mauricio Hoffmann y María Fernanda León, a sus compañeros de elenco les lanzó una frase más: “A partir de ahora, cada uno va a empezar con una frase o un mensajito”, como parte del guion en el inicio del programa de Canal 7.

De inmediato, León dio a conocer que ella ya tiene la frase para este martes 24 de marzo.

El programa continuó con el resto de la información; sin embargo, otra situación inusual sucedió cuando el productor del espacio, Diego Piñar, se coló en vivo para hacer un misterioso anuncio: “Alguien de nuestro elenco está esperando un bebé”.

Piñar finalizó diciendo que oficializarán la noticia este martes 24 de marzo. Ahora, solo queda esperar con qué nos sorprenderán.