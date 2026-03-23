Montserrat del Castillo impone nueva regla en ‘De boca en boca’ y el cierre del programa dejó a todos sin palabras

La presentadora de Teletica, Montserrat del Castillo, dio una bienvenida muy inusual al programa De boca en boca, lanzándole una nueva tarea a sus compañeros.
“Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que la pasen súperbien. Feliz semana; arrancamos siempre de la manito de Dios y, si usted hoy se siente triste, no se preocupe, viva un día a la vez, que Dios tiene control de todo”, afirmó la conductora, quien constantemente comparte mensajes relacionados con la fe.
Además, ante la sorpresa de Mauricio Hoffmann y María Fernanda León, a sus compañeros de elenco les lanzó una frase más: “A partir de ahora, cada uno va a empezar con una frase o un mensajito”, como parte del guion en el inicio del programa de Canal 7.
De inmediato, León dio a conocer que ella ya tiene la frase para este martes 24 de marzo.
El programa continuó con el resto de la información; sin embargo, otra situación inusual sucedió cuando el productor del espacio, Diego Piñar, se coló en vivo para hacer un misterioso anuncio: “Alguien de nuestro elenco está esperando un bebé”.
Piñar finalizó diciendo que oficializarán la noticia este martes 24 de marzo. Ahora, solo queda esperar con qué nos sorprenderán.