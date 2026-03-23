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Montserrat del Castillo impone nueva regla en ‘De boca en boca’ y el cierre del programa dejó a todos sin palabras

Los presentadores de Teletica quedaron entre la sorpresa y la incertidumbre ante el anuncio

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Por Fiorella Montoya
Montserrat del Castillo
Montserrat del Castillo, presentadora de Teletica, sorprendió en 'De boca en boca' con un inusual mensaje de bienvenida. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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