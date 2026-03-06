Viva

‘Conocí el amor verdadero’: el mensaje de Montserrat del Castillo en su cumpleaños

La presentadora de Teletica cumple 37 años este viernes 6 de marzo

Por Fiorella Montoya
Montserrat del Castillo publicó un emotivo mensaje en redes sociales donde afirmó haber conocido el amor verdadero gracias a su hijo Jhona.
Montserrat del Castillo publicó un emotivo mensaje en redes sociales donde afirmó haber conocido el amor verdadero gracias a su hijo Jhona. (Montserrat del Castillo/Instagram)







Montserrat del CastilloTeletica
