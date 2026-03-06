‘Conocí el amor verdadero’: el mensaje de Montserrat del Castillo en su cumpleaños

Montserrat del Castillo publicó un emotivo mensaje en redes sociales donde afirmó haber conocido el amor verdadero gracias a su hijo Jhona.

Montserrat del Castillo, presentadora del espacio de Teletica De boca en boca, celebra este viernes 6 de marzo su cumpleaños número 37. La comunicadora tuvo su festejo junto a sus compañeros en Tamarindo, Guanacaste, pero también conmovió a sus seguidores con un mensaje en redes sociales.

La conductora agradeció por su vida y, sobre todo, por poder vivirla al lado de su persona favorita: su hijo. “Gracias, Dios, por sostenerme, por amarme tanto... Soy afortunada por las personas que me rodean, pero sobre todo de haber conocido el amor verdadero con mi pequeño Jhona”, escribió.

También aprovechó para agradecer a la comunidad que la quiere y apoya. “Y a todos mis seguidores, gracias por compartir este camino, por cada mensaje y, sobre todo, por sus abrazos cuando por fin las conozco”, reconoció.

La presentadora fue halagada en el programa en vivo, donde su compañera María Fernanda León dio a conocer que ella es una “excelente mamá y que toda Costa Rica la ama”. Además, recibió felicitaciones de otras figuras nacionales.

Por ejemplo, María Teresa Rodríguez le escribió: “¡Felicidades, mi hermosa! ¡Que sean muchos más! ¡Besote grande!”. Melissa Mora se unió a los deseos: “Feliz cumpleaños, Monse. Dios te regale muchos años más, te quiero mucho”. Asimismo, Natalia Rodríguez, Mimi Ortiz y El Dari se sumaron a las felicitaciones para la conductora.