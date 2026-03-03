Mauricio Hoffmann terminó pidiéndole perdón a Montserrat del Castillo por esto que ocurrió en vivo

Mauricio Hoffmann tuvo varios accidentes como invitado en la casa de Montserrat del Castillo.

El programa De boca en boca, de Teletica, de este martes 3 de marzo, se llevó a cabo con una actividad especial en la casa de la presentadora Montserrat del Castillo, con motivo de la inauguración de su hogar.

Uno de los invitados especiales fue el presentador Mauricio Hoffmann, quien en repetidas ocasiones “se jaló tortas” en la vivienda de su compañera.

La primera de ellas fue un reguero que hizo con café en la mesa de Del Castillo, pero el momento incómodo realmente llegó después. Como parte de la actividad, estaban invitados la banda de Chiqui-Chiqui, una vecina y el periodista Rodolfo Gutiérrez; todos se encontraban reunidos en la casa.

Algunos tomaban café mientras disfrutaban el íntimo concierto que daba la agrupación. En un momento le piden a Mauricio pasar un plato con unas mortadelas —que de paso lo molestaron y nunca comió— y, cuando iba a entregar el plato, se tropezó y lo dejó caer; el objeto se quebró y los embutidos cayeron al suelo.

Así reaccionó Montserrat del Castillo cuando vio el plato quebrado por Mauricio Hoffmann. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Eso es una señal... el problema no fue mío, es que esto (un piano) está mal acomodado; entonces lo golpeé y me fui”, dijo Hoffmann mientras Del Castillo no podía creerlo. “Ya no hay más platos de estos, Mauricio; voy a llorar”, expresó la presentadora.

Además, bromearon sobre la posibilidad de hacer un té de cocina mientras todos ayudaban a recoger.

“Montse, perdón”, terminó diciendo Hoffmann. Del Castillo, en medio de la decepción, continuó diciendo que ese “es el pan de cada día en el canal. Él hace esas cosas, pero qué me iba a imaginar que iba a hacer eso en mi casa”.

La situación se quedó ahí y causó risas; eso sí, quizá Mauricio no volverá a ser invitado a la casa de su compañera.