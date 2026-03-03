Montserrat del Castillo recibe emotivo comentario de exparticipante de ‘Mira quién baila’: esto dijo

Montserrat del Castillo, Michael Rubí y Mariana Uriarte protagonizaron intenso baile en la última temporada de 'Mira qui'en baila'.

La presentadora de Teletica Montserrat del Castillo recibió una serie de comentarios por parte de la ganadora de la última temporada de Mira quién baila, la maquillista Mariana Uriarte; con quien incluso compartió un emotivo baile en competencia.

Las declaraciones llegaron luego de que en Instagram le preguntaran a Uriarte: “¿Qué opinas de Montse?, ¿se siguen hablando o solo fue por el programa?”, decía la duda de su seguidora.

Ella respondió muy sinceramente: “Es una mujer muy fuerte, una mamá increíble y un ser de luz hermoso”, empezó diciendo en un comentario lleno de elogios. También afirmó: “Amo tener personas como ella en mi vida y obvio que seguimos hablando, nos conocemos hace muchísimo tiempo”.

Junto al texto, compartió una fotografía donde ambas salen abrazadas, recordando la gala donde participaron junto al bailarín Michael Rubí, el cual estuvo con ambas en diversas competencias.

Esta no es la primera vez que ambas demuestran una sólida amistad, ya que en otras ocasiones han expresado admiración la una por la otra.

“Amiga, ¿sabe qué quiero decirle en público? Que usted es una mujer que representa la sororidad. Porque me ha ayudado muchísimo y sabe que la he sentido muy sincera. De querer ayudar, de querer aceptar cada una nuestro lugar”, afirmó Del Castillo a Uriarte en noviembre del año pasado, cuando compartieron más tiempo juntas.