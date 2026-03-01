Montserrat del Castillo conmueve con emotivo video al lado de su persona más importante

Montserrat del Castillo volvió a tocar el corazón de sus seguidores con un mensaje dedicado a la maternidad. La presentadora de Teletica publicó una serie de videos donde sale con su hijo, acompañados de un audio que resalta la fortaleza de las madres y el valor espiritual de crianza.

“Dios te sostiene, mamá. Confía”, escribió en la descripción de la publicación.

El mensaje enfatiza que el verdadero éxito no se mide por títulos ni por dinero. Señala que el éxito también consiste en amar, cuidar, sostener y abrazar cuando nadie observa. Parte del audio retoma el pasaje bíblico de Salmos 127:3: “Los hijos son un regalo del Señor, una recompensa que él nos da”.

El texto también valida el cansancio y el dolor que pueden surgir en el proceso de crianza: “Puede doler. Pero te lo digo con amor, tu verdadero éxito es ser mamá”. La reflexión insiste en que cada mujer es la madre perfecta para su hijo y que no está sola en los momentos difíciles.

En días recientes, Del Castillo habló sobre lo complejo que resultó para ella construir su casa tras separarse y continuar al frente del cuidado de su hijo. Relató que atravesó etapas de incertidumbre y sacrificio; sin embargo, sostuvo que la fe fue un pilar en ese proceso.

La historia personal de la comunicadora generó múltiples reacciones en redes sociales. Decenas de seguidoras le enviaron mensajes de admiración y agradecimiento, pues varias madres afirmaron que se sintieron identificadas con sus palabras y con su testimonio.