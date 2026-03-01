Viva

Montserrat del Castillo conmueve con emotivo video al lado de su persona más importante

Tras la publicación del videoclip, la presentadora fue descrita como ‘un ejemplo a seguir’ por sus seguidoras

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Montserrat del Castillo
Montserrat del Castillo conmovió con sus declaraciones sobre alcanzar los sueños y ser mujer trabajadora. (Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Montserrat del Castillo
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.