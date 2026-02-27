Montserrat del Castillo revela las dificultades tras su separación: ‘Muchas puertas se me cerraron’

Montserrat del Castillo dio a conocer que tras su separación, hace un año, tuvo complicaciones para cumplir sus sueños. Aseguró que eso no la detuvo.

La presentadora costarricense Montserrat del Castillo habló sobre los momentos difíciles que enfrentó luego de anunciar públicamente su separación en febrero del 2025.

La comunicadora aseguró que ese año estuvo marcado por la incertidumbre y por situaciones personales que la pusieron a prueba.

Del Castillo hizo la confesión en medio de una conversación en la que también recordó el proceso de construcción de su casa, un proyecto que definió como uno de sus mayores sueños.

La presentadora explicó que ese logro no estuvo exento de obstáculos emocionales y económicos.

“Muchas puertas se me cerraron a raíz de mi separación, muchas, muchas cosas y mucha incertidumbre tuve yo durante ese año, pero Dios no me soltó. Cuando me iba a rendir, algo pasaba y yo me sostenía”, expresó.

Relató que vivió dudas profundas y momentos de agotamiento. Afirmó que su fe fue determinante para sostenerse en medio de la adversidad.

“Sé que muchas personas están pasando por esto, sobre todo las mamás. Yo tengo el apoyo del papá de mi hijo, que también ha visto por nuestro hijo y los dos hemos luchado mucho por él. Pero hay mamás que no tienen ese otro apoyo.

"Por eso a ustedes les hablo. Dios nos ha dado la capacidad de salir adelante y no nos va a soltar”, manifestó.

Del Castillo envió un mensaje directo a las mujeres que atraviesan procesos similares. Las instó a no abandonar sus metas personales pese a las dificultades.

“No se rindan. Si ustedes tienen un sueño, no dejen de creer en ustedes mismas y en esa capacidad. Crean en Dios”, afirmó.

La presentadora también reconoció que atravesó momentos de debilidad emocional. Aceptó que sintió temor por el futuro y por las decisiones que debía tomar.

“He dudado, he caído, me he rendido, pero tenemos que salir adelante por nuestros hijos. El ejemplo es lo que va a contar el día de mañana. Qué va a pasar conmigo no lo sé, pero Dios me ha sostenido hasta aquí”, señaló.

Finalmente, Del Castillo aseguró que el tiempo acomoda cada situación. Indicó que mantiene la confianza en que todo llega en el momento adecuado y que cada proceso deja un aprendizaje.