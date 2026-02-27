Viva

Montserrat del Castillo revela las dificultades tras su separación: ‘Muchas puertas se me cerraron’

La presentadora destacó que su fe religiosa fue el pilar fundamental para no rendirse

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y Fátima Jiménez
Montserrat del Castillo
Montserrat del Castillo dio a conocer que tras su separación, hace un año, tuvo complicaciones para cumplir sus sueños. Aseguró que eso no la detuvo. (Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Montserrat del CastilloTeletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.