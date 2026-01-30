Presentadores de ‘De boca en boca’ vivieron bochornoso momento en sección cívica del programa

Presentadores de de 'Boca en boca' se sometieron a quiz cívico previo a las elecciones.

Los presentadores de De boca en boca sacaron baja calificación luego de ser sometidos a preguntas relacionadas con la educación cívica costarricense, actividad que realiza el periodista Allan Andino en el espacio. Sus respuestas sorprendieron a más de uno, pero no específicamente por conocerlas.

Al inicio, Mauricio Hoffmann, María Fernanda León y, sobre todo, Montserrat del Castillo, estaban —como se diría a lo tico— quitados para someterse al quiz. Incluso, León pidió tener puntos extra por bailar típico. A todos se les dio una pizarra y un marcador para que fueran dando a conocer las respuestas.

Empezaron de pique. La primera pregunta que les lanzó el comunicador fue: “¿En qué año se otorga el derecho al voto de la mujer?“. Del Castillo dudó muchísimo su respuesta y contestó de última, para que al final ninguno la acertara; el año correcto era 1949.

Entre las preguntas también destacó una que hablaba sobre los lemas de campañas, recordando a Luis Fishman y Otto Guevara; curiosamente, esta fue la única que acertaron todos los presentadores.

Los otros temas que los pusieron a sudar fueron los datos relacionados con el abstencionismo —que solo León tuvo correctos— y otros temas relacionados con expresidentes y el voto en el extranjero.

La gran ganadora fue la más joven de ellos, María Fernanda León, quien acertó dos respuestas; sin embargo, la conclusión es que todos deberán seguir estudiando para el próximo año.