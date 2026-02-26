Montserrat Del Castillo y María Fernanda León rompieron en llanto en vivo; esto fue lo que pasó

Montserrat del Castillo conmovió a su compañera María Fernanda León en el programa de este jueves.

Las presentadoras de De boca en boca, de Teletica, Montserrat Del Castillo y María Fernanda León, vivieron un momento de gran emoción este jueves en plena transmisión en vivo, cuando ambas rompieron en llanto por una razón muy especial.

Todo ocurrió mientras el programa presentaba un reportaje sobre la nueva casa de Montserrat, una vivienda que hoy luce completamente renovada, pero que tiempo atrás se encontraba abandonada.

Según contó la presentadora, el proceso de remodelación fue largo y lleno de desafíos, aunque finalmente logró convertir ese espacio en el hogar de sus sueños.

“Quiero agradecer públicamente a mi mamá, que no me soltó en ningún momento”, expresó Del Castillo entre lágrimas.

Montserrat del Castillo habló con sinceridad sobre el proceso de remodelar su casa, que enseñó en una nota del programa de Teletica. (Captura)

Relató que no siempre fue fácil tomar las decisiones correctas y confesó que, aunque en el programa se le veía sonriente, atravesaba una etapa difícil a nivel personal.

Montserrat compartió que durante más de 35 años oró por tener su propia casa y que, cuando finalmente la compró, se quedó con apenas ¢10.000 colones en su cuenta bancaria.

La emoción creció aún más cuando recordó que, tras su separación, muchas puertas se le cerraron, pero su mayor impulso para seguir adelante fue su hijo.

“He dudado, he caído, me he rendido, pero tenemos que salir adelante por nuestros hijos. Qué va a pasar conmigo mañana, no lo sé, pero Dios me ha sostenido hasta aquí”, dijo visiblemente conmovida.

La presentadora también contó que pasó un año sin comedor ni muebles, una experiencia que le enseñó el valor de la paciencia y la fe: “Las cosas llegan, pero siempre en el tiempo de Dios”, afirmó.

Mientras Montserrat se secaba las lágrimas, María Fernanda León le ofreció un pañuelo y un tierno beso en la cabeza. Minutos después, ella también terminó llorando, al recordar todo lo que su compañera ha luchado para construir ese hogar.

“Yo creo que lo que me quebranta es que es la casa de mi hijo, y yo quería una casa linda para mi hijo”, concluyó Montserrat, con la voz entrecortada y con palabras de orgullo por parte de sus compañeros.