Mauricio Hoffmann quedó en ‘evidencia’ por polémico tema en ‘De boca en boca’

Por un tema relacionado con su conocimiento sobre una polémica película, Mauricio Hoffmann quedó en evidencia ante sus compañeras del programa De boca en boca.

Durante una de las notas que repasaron en el espacio, surgió el tema de conversación sobre la película 50 sombras de Grey, descrita como un drama romántico con escenas eróticas.

Sobre esto, Mauricio demostró un amplio conocimiento: “Eso es un libro para empezar verdaderamente y después salió la película. Imagínese uno leyendo un libro; yo no lo leí, pero lo que decían es que ese libro es muy... sí, es erótico, pero muy específico”, dijo el presentador sin lograr explicar con precisión de qué trataba.

Montserrat del Castillo lo enfrentó y le preguntó si se había leído el libro, a lo que Hoffmann respondió: “No me leí el libro, pero me contaron”.

Sin embargo, la curiosidad llegó a María Fernanda León, quien de inmediato lo cuestionó: “¿Quién le anda contando esas cosas?”. Él contestó que fue “Marianita”, en referencia a Mariana Uriarte, de quien estaban hablando en la nota informativa.

El presentador fue blanco de bromas al quedar en evidencia de que quizá, en algún momento, sí leyó la obra o vio completa la famosa película protagonizada por Dakota Johnson (como Anastasia Steele) y Jamie Dornan (como Christian Grey).