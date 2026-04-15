Bismarck Méndez se somete a tratamiento y Montserrat del Castillo lo pone en aprietos: ‘Su peor pesadilla’

Bismarck Méndez, presentador de Teletica, se dejó ver luchando con un problema que afecta a los hombres, y su compañera Montserrat del Castillo aprovechó la oportunidad no solo para acompañarlo, sino para hacer una que otra broma al respecto.

Hace unos días, el conductor de De boca en boca dio a conocer que lucha contra la calvicie y se ha estado sometiendo a un tratamiento estético que busca ayudarle con el problema. La clínica donde se realiza el procedimiento posteó un video donde también se vio a Del Castillo.

“Es la peor pesadilla de Bismarck que yo esté hoy aquí... ¿Diga qué le están haciendo, qué le están curando?”, dijo la también presentadora al inicio del video, mientras se mostraba cómo le aplicaban inyecciones al cuero cabelludo de Méndez.

“El culito de chimpancé es que tengo qué se dice ahí, alopecia”, confesó en el video.

Además, el médico dio a conocer que le inyectaban medicamentos para frenar la caída de cabello y hacerlo crecer de nuevo.

Méndez bromeó con que su problema era pequeño, pero su compañera Montserrat dijo que no era así, y que daba fe de que el tratamiento estaba funcionando, pues ella ha logrado ver sus resultados.

El presentador estuvo de acuerdo y dijo que, efectivamente, su cabello va creciendo nuevamente.