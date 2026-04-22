Adulta mayor no se guardó nada con Montserrat del Castillo y le habló de su nuevo novio

Montserrat del Castillo contó que su novio se llama Gustavo y que además es muy caballeroso con ella.

Hace apenas un par de días que la presentadora Montserrat del Castillo, figura del programa De boca en boca, de Teletica, confirmó de manera pública que mantiene una relación amorosa tras varios meses de haberse separado de su esposo. Luego de la revelación, ya está recibiendo todo tipo de consejos para mantener en pie su noviazgo.

Pese a que su trabajo en la televisión tiene que ver con noticias del espectáculo y dar informaciones sobre detalles de la vida de figuras públicas de nuestro país, Del Castillo había mantenido en secreto su relación, ya que prefiere mantener estos temas en bajo perfil.

Sin embargo, ante preguntas de medios de comunicación y también de sus compañeros en la revista de farándula de Canal 7, Del Castillo confirmó todo y hasta dijo que su novio se llama Gustavo, a quien describió como un hombre caballeroso y detallista. “Me cuida mucho, me chinea mucho. Sabe que estoy pasando por procesos y me apoya e impulsa mucho”, dijo en De boca en boca.

Ahora, con la información ya hecha pública, a la conductora le toca enfrentar que algunas personas quieran comentar al respecto, dar sus opiniones e, incluso, brindarle algunos consejos; así sucedió con una tierna adulta mayor, de 91 años, quien no se guardó nada y le dijo unas sabias palabras a Montserrat para resguardar su relación.

Doña Pili, de 91 años, le dio un buen consejo a Montserrat del Castillo para que cuide de su noviazgo. (Captura de video/La Nación)

Durante la emisión de De boca en boca de este miércoles 22 de abril, visitaron a un grupo de amigas que tenían una celebración especial para festejar el noviazgo de Montserrat y doña Pili fue quien conversó con ella. “Para que tú conserves el amor de tu novio, tienes que tener una íntima confianza en él y él en ti”, manifestó la señora con un tono muy maternal.

Además, la señora agregó: “Le vas a entregar amor de corazón, no de boca”, lo que provocó que Del Castillo la abrazara, le diera un beso y le agradeciera el consejo.

El nuevo galán de Montserrat del Castillo

El 4 de febrero de 2025, Montserrat dio a conocer que entraba en una pausa con su esposo, el chef mexicano Jhona Monroy; lo que un año después se convirtió en un proceso de divorcio.

Meses después de esta ruptura, conoció a Gustavo. En De boca en boca mencionó que este fue el hombre que en una ocasión le envió un ramo de flores. “Estoy enamorada”, afirmó durante la conversación.