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Adulta mayor no se guardó nada con Montserrat del Castillo y le habló de su nuevo novio

Recientemente, la presentadora de ‘De boca en boca’ confirmó que mantiene una nueva relación sentimental, tras varios meses de haberse separado de su esposo

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Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 17/04/2026, San José, Canal 7, entrevista con Monserrat del Castillo, Mauricio Hoffman, Rodolfo Rodríguez y Minerva Rojas, periodistas y presentadores del programa De Boca en Boca.
Montserrat del Castillo contó que su novio se llama Gustavo y que además es muy caballeroso con ella. (José Cordero)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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