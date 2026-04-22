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Montserrat del Castillo: De entrar a la tele ‘para poder comer’ a enfrentar críticas sobre su cuerpo, cirugías y el divorcio

La presentadora de Teletica se adentró en la pantalla chica hace 16 años, impulsada por una crisis económica familiar. Desde entonces ha enfrentado complicaciones por cirugías en su rostro, hospitalizaciones familiares y un divorcio que se hizo público

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Por Fiorella Montoya
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 17/04/2026, San José, Canal 7, entrevista con Monserrat del Castillo, Mauricio Hoffman, Rodolfo Rodríguez y Minerva Rojas, periodistas y presentadores del programa De Boca en Boca.
Con el objetivo principal de poder subsistir, Montserrat Del Castillo entró a la televisión hace 16 años impulsada por una crisis económica familiar. (Jose Cordero)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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