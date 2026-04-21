Montserrat del Castillo dio a conocer el nombre de su nuevo novio: ‘Estoy enamorada’

Montserrat del Castillo, presentadora de Teletica en el programa De boca en boca, despejó los rumores sobre una situación de su vida que ha levantado especulaciones. Se trata del inicio de una nueva relación sentimental, luego de separarse de su esposo.

Este medio le consultó directamente si esto era cierto, a lo que Del Castillo contestó: “Sí, no te lo voy a negar”, con el deseo de mantener su relación con el bajo perfil que ha mantenido hasta ahora.

Sin embargo, durante el programa De boca en boca dio a conocer el nombre de su novio y cómo ha sido la relación.

El nuevo galán de la presentadora se llama Gustavo y lo describió como “un hombre caballero, muy detallista”. “Me cuida mucho, me chinea mucho. Sabe que estoy pasando por procesos y me apoya e impulsa mucho”, dijo Del Castillo.

Además, dio a conocer que este fue el hombre que en una ocasión le envió un ramo de flores. “Estoy enamorada”, afirmó durante la conversación.

El 4 de febrero de 2025, Montserrat dio a conocer que entraba en una pausa con su esposo, el chef mexicano Jhona Monroy; lo que un año después se convirtió en un proceso de divorcio.