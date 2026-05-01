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Montserrat del Castillo contó las causas de su divorcio y cómo fue el día que lo decidió: ‘Estaba paralizada del miedo’

La presentadora televisiva estrenó pódcast y revivió su ruptura matrimonial con varios detalles reveladores

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Por Juan Pablo Sanabria
Montserrat del Castillo pódcast
Montserrat del Castillo anunció su divorcio a inicios de 2025. De ese episodio habló largo y tendido en su nuevo pódcast. (Captura de video)







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Montserrat del CastilloJhona MonroyEntre dudas y fe
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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