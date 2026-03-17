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El luto en los Óscar: la lamentable omisión que provocó reclamos y dolor entre los fans

Este domingo 15 de marzo se entregaron los galardones; sin embargo, un momento que debía ser especial terminó opacando la gala

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Por Jessica Rojas Ch. y La Nación/Argentina/GDA
Premios Óscar
La actriz Rachel McAdams presentó una parte del segmento de tributo a las estrellas de Hollywood que fallecieron en el último año. En los premios Óscar se reconoció la trayectoria de Diane Keaton, pero hubo grandes omisiones. (AFP)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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