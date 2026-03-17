El luto en los Óscar: la lamentable omisión que provocó reclamos y dolor entre los fans

La actriz Rachel McAdams presentó una parte del segmento de tributo a las estrellas de Hollywood que fallecieron en el último año. En los premios Óscar se reconoció la trayectoria de Diane Keaton, pero hubo grandes omisiones.

La ceremonia de entrega de los premios Óscar 2026 estuvo llena de sorpresas. No hubo una cinta que arrasara con los galardones, pero sí grandes ganadores, entre ellos, el filme Una batalla tras otra (One Battle After Another) que se llevó la estatuilla a mejor película.

Los premios fueron distribuidos entre muchas opciones. Los galardonados se fueron a casa contentos, los invitados a la gala la disfrutaron mucho y el público quedó satisfecho con la velada. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la jornada y que tradicionalmente provoca sentimientos de luto, se convirtió este año en uno de los espacios que empañaron la celebración.

Cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, responsable de los Óscar, presentó el espacio para rendir tributo a las estrellas cinematográficas que fallecieron durante el año, hubo varias omisiones que llamaron la atención del público y provocaron reclamos en redes sociales.

La icónica actriz francesa Brigitte Bardot, falleció el 28 de diciembre del 2025. Su nombre no figuró en la lista del homenaje de los Óscar a las estrellas del cine que fallecieron en el último año. (Archivo)

El segmento conocido como In Memoriam, este 2026 contó con tres homenajes especiales: el primero a cargo de Billy Crystal, especial para el director Bob Reiner; el siguiente a cargo de Rachel McAdams, para Diane Keaton y el último a Robert Redford, realizado por su amiga y compañera Barbra Streisand, quien cerró el bloque cantando The Way We Were.

Después de estos espacios especiales, la Academia recordó a estrellas que fallecieron en los últimos 12 meses como Terence Stamp, Sally Kirkland, el argentino Lalo Schifrin, Claudia Cardinale, Giorgio Armani, Val Kilmer y Robert Duvall.

Pero no solo ellos dejaron este mundo. La Academia omitió incluir a otros grandes nombres de la industria que murieron recientemente.

Los grandes olvidados de los Óscar

Apenas finalizó el segmento, varios usuarios de redes sociales se percataron de una gran ausencia: en ningún momento se mencionó a la francesa Brigitte Bardot, fallecida el 28 de diciembre del año pasado.

El actor Eric Dane perdió la vida en febrero tras una larga lucha contra la esclerosis lateral amniotrófica. El artista tampoco fue considerado en el 'In Memoriam' de los Óscar 2026. (Archivo)

Los Óscar tampoco mencionaron a varios actores de Hollywood que abandonaron este mundo en el último año. Y algunas ausencias llamaron la atención por la magnitud de las figuras olvidadas.

Entre los nombres que no fueron incluidos en el emotivo clip se encontraban James Van Der Beek y Eric Dane, dos actores cuyas muertes conmovieron a millones de personas en todo el planeta por sus edades, pero también porque en el último tiempo se habían puesto al hombro la difícil tarea de crear conciencia sobre la prevención de las enfermedades que padecían; se habían abocado a que otras personas en condiciones similares recibieran la ayuda necesaria.

El homenaje tampoco incluyó a otras grandes figuras, como el multifacético Robert Carradine (Más allá de la gloria), Malcolm-Jamal Warner (Amor y tesoro), Bud Cort (Enséñame a vivir), la prolífica June Lockhart (Mala moneda), George Wend (Eternamente joven), Julian McMahon (Los Cuatro Fantásticos), James Ransone (It), Danielle Spencer (Volando alto), Loretta Swit (Dos contra todos) y Demond Wilson (La organización).