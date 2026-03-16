Premios Óscar 2026: Esta es la lista de todos los ganadores

Los premios Óscar 2026 estuvieron marcados por una intensa batalla entre grandes títulos como 'Sinners', 'One Battle After Another' y 'Frankenstein'.

La película One Battle After Another (Una batalla tras otra) se coronó como la gran ganadora de los premios Óscar 2026 al llevarse seis estatuillas, incluidas mejor película, mejor dirección y mejor actor de reparto, en una noche en la que Hollywood volvió a encender sus reflectores en la edición número 98 de la gala.

La producción de Paul Thomas Anderson llegó como una de las más nominadas y terminó imponiéndose en la categoría principal frente a títulos como Sinners (Pecadores), Frankenstein, F1 y Sentimental Value (Valor sentimental), confirmando que el thriller político sigue muy vigente en el sétimo arte.

La gran noche de One Battle After Another

La gran fiesta del cine se realizó este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O’Brien repitiendo como maestro de ceremonias y guiando una velada cargada de humor ácido, nostalgia cinéfila y la tensión propia del cierre de temporada de premios.

Aunque Sinners (Pecadores) llegaba como la película más nominada del año, fue One Battle After Another (Una batalla tras otra) la que terminó arrebatándole el sueño dorado de mejor película, mientras la Academia repartía honores entre historias de exrevolucionarios, ídolos del k‑pop convertidas en cazadoras de demonios y oscuros relatos animados en stop motion.

El clímax de la ceremonia llegó a las 8:40 p. m., cuando One Battle After Another se alzó con el Óscar a mejor película, imponiéndose a Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent (El agente secreto), Sentimental Value, Sinners y Train Dreams (Sueños de trenes).

El filme, un thriller político sobre exrevolucionarios que deben reunirse para rescatar a la hija de uno de ellos, confirmó así el dominio de Paul Thomas Anderson en una temporada en la que ya venía cosechando premios.

En la categoría de mejor director, Anderson sumó un nuevo Óscar a su carrera por One Battle After Another. Su victoria coronó una noche dorada para la película, que también triunfó en categorías clave como mejor guion adaptado, mejor montaje y mejor actor de reparto.

En el terreno interpretativo, la categoría de mejor actor tuvo uno de los momentos más emocionantes de la noche cuando Michael B. Jordan ganó su primera estatuilla por su interpretación de unos gemelos en Sinners.

Por su parte, Jessie Buckley se llevó el Óscar a mejor actriz gracias a su trabajo en Hamnet, imponiéndose a un grupo de intérpretes de alto calibre y dedicando el premio a las “mujeres increíbles” con las que compartió nominación.

El reparto también tuvo su brillo propio: Amy Madigan conquistó el Óscar a mejor actriz de reparto por Weapons (La hora de la desaparición), consolidando un regreso triunfal cuatro décadas después de su primera nominación. En paralelo, Sean Penn fue reconocido como mejor actor de reparto por One Battle After Another, aportando uno de los pilares interpretativos de la gran ganadora de la velada.

'One Battle After Another' fue la gran ganadora de la noche, al llevarse seis premios Óscar. (AFP)

Lista completa de ganadores de los Óscar 2026

Mejor película: One Battle After Another (Una batalla tras otra).

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another.

Mejor actor en un papel principal: Michael B. Jordan, Sinners (Pecadores).

Mejor actriz en un papel principal: Jessie Buckley, Hamnet.

Mejor actor de reparto: Sean Penn, One Battle After Another.

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, Weapons (La hora de la desaparición).

Mejor dirección de casting: One Battle After Another.

Mejor largometraje animado: K-pop Demon Hunters.

Mejor cortometraje de animación: The Girl Who Cried Pearls (La chica que lloraba perlas).

Mejor cortometraje de acción real (live-action): The Singers (Los cantantes) y Two People Exchanging Saliva (Dos personas intercambiando saliva).

Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms (Todas las habitaciones vacías).

Mejor largometraje documental: Mr. Nobody Against Putin (El señor Nadie contra Putin).

Mejor guion original: Sinners.

Mejor guion adaptado: One Battle After Another.

Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley, Frankenstein.

Mejor maquillaje y peinado: Frankenstein.

Mejor diseño de producción: Frankenstein.

Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ashes (Avatar: Fuego y cenizas)

Mejor banda sonora original: Sinners (Pecadores)

Mejor canción original: Golden, Kpop Demon Hunters

Mejor sonido: F1

Mejor montaje (edición): Andy Jurgensen, One Battle After Another (Una batalla tras otra)

Mejor fotografía: Autumn Durald Arkapaw, Sinners (Pecadores)

Mejor largometraje internacional: Sentimental Value (Valor sentimental)