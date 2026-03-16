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Premios Óscar 2026: Esta es la lista de todos los ganadores

Aunque ‘Pecadores’ (’Sinners’) llegó como la película más nominada del año, fue ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’) la que terminó arrebatándole el sueño dorado de mejor película

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Por Fátima Jiménez
Óscars 2026
Los premios Óscar 2026 estuvieron marcados por una intensa batalla entre grandes títulos como 'Sinners', 'One Battle After Another' y 'Frankenstein'. (AFP )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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