Teleguía series y películas

¿De qué trata y dónde ver “Una batalla tras otra”, la mejor película de los Óscar 2026?

La película “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue la gran ganadora de los premios Óscar 2026

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La película “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, se consagró como la gran triunfadora de los premios Óscar 2026, al llevarse seis estatuillas, entre ellas mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Una batalla tras otraPelículaÓscar 2026Leonardo DiCaprioNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.