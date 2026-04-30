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‘El diablo viste a la moda 2’: todo lo que debe saber sobre el regreso de las divas (con poquitos ‘spoilers’)

Este jueves 30 de abril regresan Andy, Miranda, Nigel y Emily a la pantalla grande. Moda, lujos, periodismo y mucha emoción retoman la historia de ‘Runway’

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Por Jessica Rojas Ch.
El diablo viste a la moda The Devil Wears Prada
Meryl Streep y Anne Hathaway se reencuentran 20 años después con sus personajes Miranda Priestly y Andy Sachs en 'El diablo se viste a la moda 2' ('The Devil Wears Prada 2'). (Cortesía Rola)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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