Segunda parte de ‘El diablo viste a la moda’ ya tiene fecha de estreno

“No sea ridícula, Andrea. Todos quieren esto. Todos quieren ser como nosotras”, dijo la temida Miranda Priestly a su asistente Andrea ‘Andy’ Sachs en una de las escenas más recordadas de El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada), estrenada hace 19 años.

Hoy, nuevos diálogos podrían volverse igual de icónicos, ya que la esperada secuela del filme protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt ya tiene fecha de estreno confirmada.

Según Variety, Disney, que lidera la producción, fijó el 1°. de mayo de 2026 como la fecha oficial del lanzamiento. La película llegará casi 20 años después del estreno de la original, ocurrido en junio de 2006.

La historia mostrará a Miranda Priestly enfrentando el ocaso de su carrera en el mundo editorial.

En julio de 2024, se anunció que la segunda parte de la historia dejó de ser una ilusión para convertirse en una realidad. El inicio de la filmación estaba previsto para el 30 de noviembre de 2023. Según la sinopsis publicada por el sitio Production List, la nueva entrega sigue a Miranda Priestly en el ocaso de su carrera.

La cinta enfrenta el declive de las revistas impresas mientras compite por los presupuestos publicitarios con Emily Charlton, su antigua asistente, ahora una ejecutiva de alto nivel en un grupo de lujo.

Inicialmente, se mencionó que Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci formarían parte del elenco. Sin embargo, aún no se ha confirmado de manera oficial.

En febrero, Tucci comentó que su participación no estaba asegurada. “Sé que están trabajando en ello. Si se concreta, me alegraría mucho, pero no puedo dar ninguna información. Si no, iré a la cárcel de actores o algo así”, dijo en entrevista con Variety.

El actor destacó que su experiencia en la película, donde interpretó a Nigel, editor de la revista y mentor de Andrea, fue una de las mejores de su vida. Por su parte, Anne Hathaway únicamente confirmó su participación en la tercera entrega de El diario de la princesa (The Princess Diaries).

En cuanto al equipo creativo, trascendió que David Frankel, director de la primera parte, retomará su rol. También regresarán la productora Wendy Finerman y la guionista Aline Brosh McKenna, quien adaptó la novela de 2003 escrita por Lauren Weisberger, base del primer filme.

Aunque faltan once meses para el estreno, los fanáticos pueden revivir la historia con el primer filme en la plataforma Disney+.