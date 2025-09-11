Viva

Anna Wintour habló por primera vez de cómo la retrató el cine en ‘El diablo viste a la moda’ y sorprendió con su reacción

La exdirectora de Vogue reveló que asistió a la première del filme vestida de Prada, sin saber cómo la retrataría la historia

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Wintour habló sobre El diablo viste a la moda, consideró justa la representación y destacó el impacto positivo para la marca Prada.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAnna WintourEl diablo viste a la modaVogueMeryl Streep
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.