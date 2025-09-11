Anna Wintour habló por primera vez de cómo la retrató el cine en ‘El diablo viste a la moda’ y sorprendió con su reacción

Wintour habló sobre El diablo viste a la moda, consideró justa la representación y destacó el impacto positivo para la marca Prada.

Han pasado 19 años desde el estreno de El diablo viste a la moda y Anna Wintour decidió hablar, por primera vez, sobre la forma en que fue retratada en el exitoso filme protagonizado por Meryl Streep.

La reconocida figura del mundo de la moda rompió su silencio durante una entrevista con David Remnick, editor de The New Yorker, en su participación en el pódcast The New Yorker Radio Hour.

La conversación ocurrió en un contexto particular: su salida de la dirección de Vogue, anunciada en junio, y el inicio del rodaje de la secuela de la película, que llegará a los cines en 2026.

La película de 2006 se basó en la novela homónima escrita por Lauren Weisberger, quien trabajó como asistente de Wintour. Desde entonces, ha sido evidente que la temida editora retratada por Streep, Miranda Priestly, se inspiró en la figura de la exdirectora de Vogue.

En la entrevista, Wintour recordó que asistió al estreno de la película vestida con prendas de la marca Prada, sin conocer los detalles del guion. Comentó que el sector de la moda parecía más preocupado que ella, por cómo sería representada.

Remnick sugirió que el personaje de Streep tenía un enfoque caricaturesco. Wintour respondió afirmando que, efectivamente, la representación fue como una caricatura. Sin embargo, destacó que se trataba de una actuación de Meryl Streep, lo que ya le daba un valor especial al filme.

Después de ver la película, Wintour consideró que era una obra divertida e inteligente. Comentó que Miuccia Prada, directora creativa de la marca italiana, también reflexionó sobre la exposición que significó el largometraje para su firma. Según dijo Wintour, el resultado fue “realmente beneficioso” para Prada.

La exdirectora agregó que la película contenía humor, ingenio y actuaciones destacadas. Resaltó el trabajo de Meryl Streep, Emily Blunt y Anne Hathaway, y concluyó que la representación fue “justa”.

El filme, dirigido por David Frankel, obtuvo dos nominaciones al Oscar 2007, en las categorías de Mejor actriz para Streep y Mejor diseño de vestuario. La secuela también estará a cargo de Frankel, quien contará con el regreso de Streep, Blunt y Hathaway, así como del actor Stanley Tucci, en su papel original.

En el nuevo reparto también figuran Lucy Liu, Kenneth Branagh, B. J. Novak y Justin Theroux. El estreno está programado para mayo de 2026.

