Viva

Meryl Streep reveló quién fue el actor que mejor la besó en su carrera

La ganadora de tres premios Óscar sorprendió al revelar cuál actor la enamoró en el set de filmación

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La actriz Meryl Streep recordó su romance en pantalla con Robert Redford. (Michel Euler)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMeryl StreepRobert Redford
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.