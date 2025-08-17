Meryl Streep reveló quién fue el actor que mejor la besó en su carrera

Meryl Streep reveló cuál actor la hizo sentir una conexión romántica en pantalla tan profunda que incluso llegó a enamorarse.

A sus 76 años, la actriz con más de 70 películas en su carrera, recordó al hombre que, según dijo, le dio el mejor beso de todos los que recibió actuando: Robert Redford.

LEA MÁS: Meryl Streep reveló cuál fue la mejor actuación que vio en su vida: ‘Pura, cruda y espectacular’

Ambos compartieron protagonismo en la película Memorias de África, un drama romántico de 1985 basado en la obra de la escritora Karen Blixen. El rodaje los unió de forma especial.

Según Streep, bastaron cinco tomas para que se sintiera enamorada, lo que, a su juicio, quedó reflejado en cada escena del filme, de acuerdo con información brindada por el medio británico Express.

“Cuando llegamos a la quinta toma, yo ya estaba enamorada y creo que eso se percibe en la película”.

Uno de los momentos que más la marcó ocurrió cuando Redford, interpretando a su personaje, le lavó el cabello a ella. Describió esa escena como íntima, delicada y cargada de una sensualidad que pocas veces se logra en el cine.

Streep confesó que no deseaba que el rodaje terminara, incluso cuando la producción se desarrollaba en locaciones complicadas. A pesar de considerar a Redford un “rompecorazones”, lo recordó con cariño y admiración por su forma de actuar.

Aunque hubo críticos que cuestionaron la actuación de Redford en esa cinta, Streep lo defendió. Aseguró que su interpretación fue “sutil y perfecta”. La producción logró posicionarse como un éxito de taquilla y fue una de las más premiadas.

Memorias de África obtuvo once nominaciones al Óscar en 1986. Ganó siete estatuillas, incluyendo mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor dirección de arte, mejor fotografía, mejor sonido y mejor banda sonora original.

Además, la cinta recibió tres Globos de Oro, en las categorías de mejor película dramática, mejor guion y mejor música original, así como cuatro premios BAFTA en áreas técnicas. En total, sumó más de veinte premios internacionales, consolidando su estatus como un clásico del cine romántico.

En cuanto a la trayectoria de Streep, acumula más de veinte nominaciones al Óscar y tres premios de la Academia. También ganó numerosos Globos de Oro, BAFTA, Emmy y otros reconocimientos como la Palma de Oro de Honor en Cannes en 2024 y el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2023.

Entre sus películas más destacadas figuran El cazador (1978), Kramer vs. Kramer (1979), Los puentes de Madison (1995), El diablo viste a la moda (2006), Mamma Mia! (2008), La duda (2008) y No mires arriba (2021).

Pese a haber compartido pantalla con decenas de actores reconocidos, Streep aseguró que solo uno dejó una huella imborrable en ella: Robert Redford, el actor que, según sus propias palabras, le dio el mejor beso de su carrera.

LEA MÁS: Thalía celebró los 30 años de ‘María la del barrio’ y recordó escenas icónicas de la novela

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.