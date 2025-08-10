Meryl Streep reveló cuál fue la mejor actuación que vio en su vida: ‘Pura, cruda y espectacular’

Meryl Streep reveló que la actuación de Cate Blanchett en Un tranvía llamado deseo fue la más impactante que presenció en toda su vida.

Considerada una de las actrices más importantes de la historia del cine, Meryl Streep suma 21 nominaciones y 3 premios Óscar por Kramer vs. Kramer (1979), La decisión de Sophie (1982) y La dama de hierro (2011). Sin embargo, su carrera comenzó en el teatro, donde interpretó obras como La gaviota y Madre Coraje y sus hijos.

Aunque centró su trayectoria en el cine, Streep continúa asistiendo a funciones teatrales. En una de esas visitas presenció una interpretación que calificó como la mejor que había visto en su vida.

Streep ha explicado que siempre encontró inspiración en otros artistas. Una de las razones para dedicarse al cine fue la actuación de Robert De Niro en Taxi Driver (1976). Su admiración no se limita a intérpretes de generaciones anteriores, sino también a figuras más jóvenes, como Cate Blanchett.

La actriz australiana, ganadora de dos premios Óscar (El aviador en 2004 y Blue Jasmine en 2013), protagonizó la obra de Tennessee Williams Un tranvía llamado deseo en la Brooklyn Academy of Music.

Blanchett interpretó a Blanche DuBois, una mujer frágil y neurótica que abandona su ciudad tras un escándalo con un joven de 17 años y que, pese a sus inseguridades, mantiene la esperanza en la bondad de los extraños.

Su vida cambia al visitar a su hermana embarazada y a su cuñado en otra ciudad mientras busca un nuevo lugar donde vivir.

Streep describió la actuación como “pura, cruda, espectacular, extraordinaria, sorprendente y aterradora”. Agregó que Blanchett despojó a su personaje de todas sus capas y que, pese a conocer la obra de memoria, sintió que era la primera vez que la veía.

No fue la única en expresar su admiración. Jane Fonda, también ganadora de dos premios Óscar, presenció la obra en su versión de la Sydney Theatre Company, dirigida por Liv Ullman.

Fonda escribió en su blog que la interpretación de Blanchett fue quizá la mejor que había visto en un escenario y que mostró a una mujer desmoronándose frente al público sin cometer un solo error.

