Hombre se aferró a un tren de alta velocidad en Austria y logró sobrevivir contra todo pronóstico

Un joven argelino viajó colgado de un tren en Austria y fue rescatado tras activar la tripulación el freno de emergencia. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre argelino de 24 años se aferró a la puerta exterior de un tren de alta velocidad en Austria y sobrevivió, informó la empresa estatal de ferrocarriles.

El hecho ocurrió la tarde del sábado en St. Pölten, al oeste de Viena, cuando el tren partió rumbo a la capital y el pasajero permanecía en el andén fumando un cigarrillo.

El portavoz de la compañía, Herbert Hofer, explicó que el individuo se sostuvo en el exterior de la puerta después de que la formación arrancó y fue rescatado tras una parada de emergencia.

Según indicó, acciones de este tipo suelen tener desenlaces fatales y también ponen en riesgo a rescatistas, policía y bomberos.

El tren, que cubría la ruta entre Zúrich y Viena, salió de St. Pölten a la hora prevista, pero llegó a la capital con un retraso de 7 minutos debido al incidente.

De acuerdo con el diario Heute, un pasajero relató que el hombre saltó entre dos vagones cuando el tren se ponía en marcha, tras una breve detención.

Aprovechó esa pausa para fumar y, ya aferrado, golpeó repetidamente las ventanas para llamar la atención.

La tripulación advirtió la situación y el conductor activó el freno de emergencia. Luego, el sujeto fue subido a bordo y entregado a la policía al llegar a la estación Meidling de Viena.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.