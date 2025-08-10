El Mundo

Hombre se aferró a un tren de alta velocidad en Austria y logró sobrevivir contra todo pronóstico

Un hombre de 24 años puso en riesgo su vida al viajar colgado de un tren entre St. Pölten y Viena

Por AFP
Un joven argelino viajó colgado de un tren en Austria y fue rescatado tras activar la tripulación el freno de emergencia.
Un joven argelino viajó colgado de un tren en Austria y fue rescatado tras activar la tripulación el freno de emergencia. Imagen con fines ilustrativos. (Canva/Canva)







