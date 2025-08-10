Ciencia

Misterioso hallazgo en Italia: arqueólogos descubren tres ‘casas de hadas’ con valiosos tesoros

Las tumbas XVIII, XIX y XX se suman a las 17 estructuras funerarias ya registradas en el complejo de Sant’Andrea Priu

Por La Nación / Argentina / GDA
El hallazgo arqueológico en Cerdeña revela tumbas prehistóricas con valiosas piezas romanas y un gran valor histórico y cultural.
El hallazgo arqueológico en Cerdeña revela tumbas prehistóricas con valiosas piezas romanas y un gran valor histórico y cultural. (Secretaría Regional del Ministerio de Cultura para Cerdeña/Cortesía)







