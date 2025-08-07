Ciencia

El hallazgo arqueológico en Jerusalén que conecta con un juicio divino descrito en la Biblia

La pieza contiene un nombre similar al de Asaías, enviado del rey Josías según los textos bíblicos, lo que plantea una conexión histórica posible

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Sello de arcilla hallado en Jerusalén lleva el nombre Asayahu y podría pertenecer a un alto funcionario del reino de Judá en tiempos de Josías.
Sello de arcilla hallado en Jerusalén lleva el nombre Asayahu y podría pertenecer a un alto funcionario del reino de Judá en tiempos de Josías. (Proyecto de tamizado del Monte del Templo/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJerusalénBiblia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.