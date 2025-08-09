Ciencia

Supervivientes de Chernóbil: los perros expuestos a la radiación muestran inmunidad al cáncer, según estudio

Investigadores hallaron variaciones genéticas en perros de Chernóbil que podrían explicar su tolerancia a la radiación

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos detectaron en perros de Chernóbil adaptaciones genéticas ligadas a resistencia al cáncer y a condiciones extremas.
Científicos detectaron en perros de Chernóbil adaptaciones genéticas ligadas a resistencia al cáncer y a condiciones extremas. (Canva/Canva)







notas iaChernóbilPerrosCáncer
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

