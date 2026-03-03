‘El diablo viste a la moda’: el fenómeno que nació con dudas y regresa 20 años después con una secuela

La película que retrató el poder en la moda regresa con secuela tras recaudar $326 millones y marcar la cultura pop.

El diablo viste a la moda cumple dos décadas como un referente del cine sobre la industria editorial y la moda. La cinta, dirigida por David Frankel y protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, marcó la cultura popular desde su estreno en junio de 2006. Ahora, su historia tendrá continuidad con una secuela que llegará a los cines el 30 de abril.

El filme surgió tras la compra de los derechos del libro de Lauren Weisberger por parte de Fox, cuando el manuscrito aún no se publicaba. Los ejecutivos leyeron apenas 100 páginas antes de apostar por una historia inspirada en la experiencia de la autora en la revista Vogue bajo la dirección de Anna Wintour.

Un proyecto que no parecía seguro

Aunque hoy luce como un éxito inevitable, la producción enfrentó dudas desde el inicio. El primer guion planteó a Miranda Priestley como una villana. Frankel rechazó ese enfoque. Propuso una visión distinta. Consideró que Miranda debía asumirse como una heroína compleja y que la trama debía centrarse en el crecimiento profesional de Andy Sachs.

La guionista Aline Brosh McKenna reescribió el libreto. Presentó a Miranda como una jefa exigente, dedicada a la excelencia editorial, con poder y responsabilidad. Esa profundidad narrativa resultó clave para el impacto duradero de la película.

La elección de Meryl Streep y Anne Hathaway

El estudio evaluó nombres como Michelle Pfeiffer, Catherine Zeta-Jones y Glenn Close para el papel principal. Finalmente, Meryl Streep aceptó tras reunirse con el equipo creativo. Su interpretación definió el tono del personaje.

Para el rol de Andy, el estudio consideró a Rachel McAdams, Scarlett Johansson y Natalie Portman. Anne Hathaway insistió en obtener el papel. Tras una reunión con Streep, el estudio confirmó su elección.

La dupla logró una de las relaciones profesionales más recordadas del cine reciente. La película impulsó la carrera de Hathaway y consolidó a Streep como figura de taquilla.

Escenas icónicas y un elenco clave

Dos momentos se incorporaron por sugerencia de Streep. Uno fue el monólogo del suéter “cerúleo”, que explicó el ecosistema de la moda. El otro mostró a Miranda sin maquillaje en una habitación de hotel, lo que añadió vulnerabilidad al personaje.

El elenco incluyó a Emily Blunt como la asistente Emily y a Stanley Tucci como el director de arte Nigel. Tucci obtuvo el papel tras una amplia ronda de audiciones. Adrian Grenier interpretó al novio de Andy, mientras Simon Baker encarnó a un escritor que sedujo a la protagonista.

Obstáculos en la producción

El rodaje enfrentó resistencia en Nueva York. Espacios como el Museo Metropolitano de Arte y Bryant Park evitaron vincularse al proyecto por temor a la reacción de Anna Wintour.

El diseñador de producción Jess Gonchor recreó la oficina de Vogue con precisión. La diseñadora de vestuario Patricia Field gestionó prendas de casas como Donna Karan y Prada, pese al temor de algunas marcas.

El presupuesto rondó los $41 millones. Durante el rodaje, Frankel presentó un montaje preliminar y consiguió recursos adicionales para filmar escenas en París con Hathaway y Baker.

Éxito en taquilla y permanencia cultural

La película recaudó $326 millones en la taquilla mundial. Superó ampliamente su inversión inicial. Con el tiempo, mantuvo vigencia en DVD, televisión y plataformas de streaming como Disney+.

Frases como la referencia al tono “cerúleo” y la ironía sobre los estampados florales en primavera quedaron en la memoria colectiva.

La secuela que llega en abril

Tras años de especulación, la continuación se concretó. El diablo viste a la moda 2 se estrenará el 30 de abril. Regresan Streep, Hathaway, Blunt y Tucci bajo la dirección de Frankel y con guion de Brosh McKenna.

El elenco suma a Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet y Rachel Bloom. Patrick Brammall interpretará un nuevo interés amoroso de Andy.

La trama abordará los cambios en la industria editorial y en el negocio de la moda. En paralelo, en el mundo real Anna Wintour dejó la dirección de Vogue y cedió el cargo a Chloé Malle. En la ficción, Miranda y Andy disputarán el futuro de la revista Runway.

El estreno planteará si la secuela ampliará el legado de una película que transformó la representación del éxito profesional femenino en el cine comercial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.