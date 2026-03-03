Viva

‘El diablo viste a la moda’: el fenómeno que nació con dudas y regresa 20 años después con una secuela

La exitosa cinta sobre la industria editorial vuelve a los cines el 30 de abril con su elenco original y nuevas figuras

Por La Nación / Argentina / GDA
La película que retrató el poder en la moda regresa con secuela tras recaudar $326 millones y marcar la cultura pop. (Archivo)







La Nación / Argentina / GDA

