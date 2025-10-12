El día en que una costarricense brilló en el desfile de Victoria’s Secret: vea aquí el espectáculo

Debi Nova Ricky Martin colaboraron en un disco del boricua. Esa relación llevó a que el cantante invitara a la artista costarricense a acompañarlo en su show en el desfile de Victoria's Secret, en el 2005.

Recientemente ha calado la noticia de que la colombiana Karol G será parte del show musical del afamado desfile de Victoria’s Secret, pero los costarricenses ya vivimos el orgullo de ver a una de nuestras artistas brillar con fuerza en la famosa pasarela.

Fue en diciembre del 2005, hace casi dos décadas, cuando la cantautora Debi Nova se presentó con potencia sobre el escenario, uno de los más espectaculares de la farándula, para cantar junto al astro borícua Ricky Martin el éxito Drop it On Me.

La presentación, cargada de energía y buena vibra, le dio la vuelta al mundo.

Mientras el puertorriqueño y sus bailarinas hacían las delicias del público con un show muy sensual y lleno de movimiento, la aparición inesperada de Debi Nova sobre la pasarela terminó de darle al espectáculo más intensidad.

La canción por sí sola es fuerte y Ricky la llevó a la más alta potencia, pero la voz y el baile de la tica aportaron fuerza y una energía que contagió al público.

La complicidad artística entre Debi Nova y Ricky Martin quedó demostrada en el show que presentaron juntos en el desfile de Victoria's Secret en el 2005. (Captura de video)

Debi caminó con seguridad, cantó con talento y bailó con Ricky en una de las imágenes más recordadas del Victoria’s Secret y eso ya es mucho decir.

Vea a continuación el video del día en que una costarricense conquistó la pasarela de Victoria’s Secret y por poco opaca a Ricky Martin con su luz.