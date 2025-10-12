Viva

El día en que una costarricense brilló en el desfile de Victoria’s Secret: vea aquí el espectáculo

Hace 20 años una artista tica se lució en la pasarela del afamado desfile de modas y nada más y nada menos que al lado de Ricky Martin

Por Jessica Rojas Ch.
Debi Nova Ricky Martin Victoria's Secret
Debi Nova Ricky Martin colaboraron en un disco del boricua. Esa relación llevó a que el cantante invitara a la artista costarricense a acompañarlo en su show en el desfile de Victoria's Secret, en el 2005. (Captura de video)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

