Victoria’s Secret 2024: ¿Logró su meta de inclusión y diversidad?

Mujeres en bikini, pieles tersas, bronceadas y cuerpos delgados fueron algunas de las imágenes con las que crecieron niñas y jóvenes desde agosto de 1995, año en que se realizó por primera vez el Victoria’s Secret Fashion Show. En poco tiempo, el desfile se convirtió en un evento importante de la cultura pop a nivel mundial, atrayendo a millones de espectadores cada año.

A pesar del éxito inicial, lo que se conoció como el “Met Gala de ropa interior y vestidos de baño”, desapareció en 2019 con la promesa de regresar con un concepto más cercano a la realidad. Este 2024, luego de cinco años de receso, los ángeles volvieron a alzar vuelo, intentando recuperar a un público que perdió el interés en el espectáculo, conquistar nuevos modelos de belleza y adaptarse a las tendencias actuales. ¿Cumplió la marca con este objetivo en su última entrega?

La transformación de Victoria’s Secret no fue solo un rumor. De tener una audiencia de 12,4 millones de espectadores en 2001, cayó a 3,27 millones en 2018, según cifras del sitio especializado TV by the Numbers.

Además, en las últimas tres ediciones, el desfile fue criticado por ser anticuado, sexista y con poca diversidad. Incluso, su director de mercado, Ed Razek, en una entrevista con Vogue, sugirió que las modelos transexuales no debían formar parte del evento.

Esto se sumó a la deteriorada reputación de la empresa por no incluir modelos de tallas grandes y por las estrechas relaciones de sus directivos con Jeffrey Epstein, quien estaba a la espera de un juicio por tráfico sexual.

La modelo estadounidense Ashley Graham camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victoria's Secret 2024. Foto: Angela Weiss/AFP. (ANGELA WEISS/AFP)

Con todos estos factores que afectan sus ventas de lencería, la marca presentó su desfile el 15 de octubre. Esta vez, incluyeron mujeres de diferentes edades, contexturas y orígenes.

¿Será esta la salvación de Victoria’s Secret?

En entrevista con El Tiempo, Kika Rocha, directora de moda y belleza de la revista People en Español, comentó sobre el cambio en la esencia de la marca y si este puede ser la solución a las críticas y el olvido en el que han caído los ángeles de El secreto de Victoria.

Antes, el mundo se paralizaba para ver a figuras esbeltas, icónicas y hermosas como Gisele Bündchen y Naomi Campbell. Posteriormente, comenzaron las críticas sobre la irrealidad de estos cuerpos, lo que llevó a la suspensión del espectáculo.

“Lo que no se supo mucho es que el año pasado (2023) Victoria’s Secret tuvo un tímido regreso. Recorrían el mundo con diferentes cápsulas de moda, una de ellas fue colombiana, y nuestra querida Goyo, exintegrante de ChocQuibTown, modeló y cantó en el evento”, señaló Rocha.

Esta vez, la pasarela se centró en la inclusión. Se presentaron mujeres de tallas grandes y diversas figuras, pero quedaron dudas sobre el impacto en las generaciones jóvenes, que consideran el evento irrelevante. Esto pudo deberse a que solo mostrara a dos o tres mujeres diferentes, mientras las modelos tradicionales, idealizadas y delgadas, seguían dominando la escena.

Las jóvenes no fueron las únicas críticas del regreso. “Algunos críticos señalan que la puesta en escena era pobre. Una opinión dura, pero parece que estos modelos icónicos de Victoria’s Secret se han convertido en ángeles caídos”, añadió Rocha.

Sin duda, el público esperaba que una empresa de tal calibre lograra el reto de incluir diferentes tipos de belleza. A pesar de las críticas, hay que reconocer el esfuerzo de la marca por explorar e incluir otras formas de feminidad y belleza.

La modelo Tyra Banks cerró la pasarela del desfile de modas de Victoria's Secret 2024. Foto: Angela Weiss/AFP. (AFP/AFP)

