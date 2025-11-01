El cambio drástico en Temu que molesta a los usuarios: se perdió uno de los principales beneficios

Temu ha sido en los últimos tiempos una de las plataformas favoritas de los usuarios de compras en línea para adquirir productos.

Desde que Temu irrumpió en el mercado de compras virtuales en Costa Rica, ha encantado a muchos, y a otros les genera dudas con respecto a las transacciones, las entregas y hasta la calidad de los productos. Soy una usuaria de la aplicación y hasta el momento todo ha sido positivo para mí. Sin embargo, un cambio repentino y sin aviso me tiene muy preocupada: la entrega de los artículos.

Mi primera compra me la entregaron por parte del servicio Aeropost en la puerta de mi casa. La segunda y tercera vez que hice una transacción, me enviaron los paquetes a un centro de entrega ubicado en Alajuelita, el cantón donde vivo. Hasta ahí todo bien; es un lugar de fácil acceso y al que puedo ir rápido.

La cuarta compra, el trámite lo realizó Correos de Costa Rica y, curiosamente, el servicio me llegó hasta mi casa. Ahora estoy esperando un nuevo paquete, pero tengo muchas dudas respecto a dónde debo recogerlo o si me lo entregarán en la puerta de la casa, como en otras ocasiones.

Mi duda surgió a partir de la experiencia que tuvo recientemente mi mamá, quien se animó a comprar por Temu hace pocos días. El primer paquete que adquirió, en el que compró unas sandalias, se lo enviaron a la agencia de Alajuelita; hasta ahí todo bien.

Ahora, una segunda compra que realizó, se la enviaron a un centro de entrega ubicado en Escazú, muy lejos de donde ella vive y al que para llegar debe tomar al menos dos buses en el camino de ida y dos de regreso a casa. Ella tendrá que ir lo antes posible, ya que solo tiene cinco días para retirarlo.

El paquete de la primera compra que hizo mi mamá en Temu se lo enviaron a una agencia de entrega en Alajuelita. (Captura de pantalla)

Revisé redes sociales y encontré varias reseñas de usuarios molestos por el cambio, especialmente en videos de TikTok, ya que al inicio la buena noticia de que no había que viajar para obtener las compras hechas en la plataforma virtual era uno de los principales beneficios. Sin embargo, ya hay molestia por el cambio que se realizó, lo cual podría alejar a los clientes de la aplicación por las incomodidades e inconvenientes que genera trasladarse muchos kilómetros para recoger los paquetes.

¿A usted también le ha afectado este cambio?