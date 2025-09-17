Joven costarricense pidió laptop por Temu y esto fue lo que le llegó: ‘Es de no creer’

La joven costarricense reaccionó a un pedido de Temu en su cuenta de TikTok.

Daniela Vargas es una joven costarricense a la que ya se le ha hecho pasión tratar de cazar las ofertas de Temu. Su más reciente aventura fue pidiendo una computadora portátil gratuita.

Vargas contó que esperó aproximadamente 22 días para que el paquete llegara a Costa Rica y, una vez lo tuvo en sus manos, grabó su reacción y la compartió en TikTok.

En el video mostró su emoción y hasta incredulidad al ver la laptop que consiguió gratuitamente, la cual es de la marca Kurietim. “Nos llegó la compu gratis de Temu... es de no creer”, recalcó en la descripción del clip.

Según mostró, el equipo venía junto al cargador y unos protectores para teclado. Además, funciona con el sistema operativo de Windows. La joven prometió a sus seguidores actualizarles sobre su experiencia con la computadora.

El video cuenta con más de 27.000 visualizaciones en menos de 24 horas y los comentarios dan a entender que Daniela tiene una gran fortuna; pues muchos expresan que no han tenido éxito al canjear sus ofertas.

Así se ve la laptop que recibió Daniela Vargas de Temu. (Captura de video)

Anteriormente, Vargas obtuvo junto a una amiga tablets gratis de la misma plataforma de compras en línea. El video en el que mostró esta adquisición se viralizó y ya ha sido visto por más de 2,1 millones de usuarios en TikTok.

Tanto las tablets como las computadoras fueron adquiridas por la joven mediante un enlace promocional de redes sociales.

“Lo único que tuvimos que hacer fue meternos antes de las 7 de la noche; como 10 minutos antes y estar dándole clic al botón de comprar”, comentó Vargas en un video explicativo.