Amigas costarricenses ganaron tablets gratis en Temu y lo que recibieron las sorprendió: vea qué les llegó

Las amigas costarricenses mostraron con alegría los productos que recibieron de Temu.

Dos amigas costarricenses se hicieron virales en TikTok al compartir su reacción genuina a dos paquetes que recibieron de Temu. Ambas, con emoción, abrieron los productos que ganaron en una oferta difícil de creer.

Una de ellas, Daniela Martínez, tan solo tuvo que pagar la suma de ¢1.000, mientras que para la otra, Daniela Vargas, fue gratuita. Además, detallaron que, debido a que Temu proporciona envío sin costos a Costa Rica, no pagaron ningún monto extra.

Según explicaron, consiguieron las tablets mediante un anuncio que les apareció a través de redes sociales. Claramente, un precio tan tentador hace dudar a cualquiera; pero las dos reaccionaron sorprendidas al ver en sus manos los productos.

@daniivargas7 POV: Nos ganamos las tablets de TEMU🙌🏼🤣🩷 A mi bestie le costo ₡1.000 y a mí me salio gratis😍 y venía con accesorios incluidos🫶🏻🩷 te tqm TEMU🤣🙌🏼 @Daniela Martínez ♬ suara asli - 𝒞𝒽𝒾𝓀𝒶.𝒸𝒽 - ``𝙲𝚑𝔦𝚔𝚊™✨

Ambos dispositivos incluían un teclado, estuche y un cobertor para la pantalla. También, uno de estos traía como accesorios un lápiz y un mouse.

“Lo único que tuvimos que hacer fue meternos antes de las 7 de la noche; como 10 minutos antes y estar dándole clic al botón de comprar”, comentó una de las jóvenes.

El video acumula ya más de 2 millones de visualizaciones en TikTok y se llenó de cientos de comentarios de personas intrigadas, mencionando que también toparon con suerte y bromeando con la situación.

“¿En cuántas horas explota?”, “Yo ya llevo 2 tablets y 1 celular”, “Yo me meto y no pasa ni un segundo cuando ya dice agotado”, “Felicidades”, “Justo es la tablet roja que deseo comprarme”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, varios usuarios también dejaron críticas sobre los dispositivos, afirmando que son de baja calidad. Esto también fue rebatido e incluso, usuarios cuestionaron que no se puede esperar más por un producto gratuito.