Joven tica compró tablet en Temu por ¢5.000 y recibió algo que no pensaba: vea lo que le llegó

Así fue la oferta que le apareció a la joven costarricense en Temu.

La fiebre de Temu hierve desde Asia hasta Costa Rica, con precios inverosímiles y exorbitantes descuentos que tientan a cualquiera. Pero también, la plataforma carga con una atmósfera de dudas y malas experiencias que hacen que comprar requiera de un salto de fe.

Sin embargo, más de uno no teme a “correrse el riesgo”, bajo la premisa de que, de salir mal, no se pierde tanto dinero y si todo sucede correctamente, se obtendrá un gran producto a un bajo precio.

Con esta lógica, una joven costarricense de apellido Vargas se animó a comprar una tablet en Temu por tan solo ¢5.000. Ella, emocionada y sin saber qué se toparía, grabó su reacción al abrir el paquete y lo compartió en su cuenta de TikTok.

Incluso, momentos antes, mostró cierta incredulidad y hasta afirmó que, aunque la caja se sentía pesada, era posible que viniera solo con accesorios. No obstante, el resultado la sorprendió gratamente y superó sus expectativas.

“Cabe la posibilidad de que solo sean los accesorios. Estoy demasiado emocionada. What the fuck. Yo pensé que me iban a llegar solo los accesorios. Por ¢5000, yo les cuento que bueno...“, dijo con emoción al comprobar que efectivamente era una tablet.

Según explicó Vargas, aproximadamente un mes antes, topó con una “oferta relámpago” en la aplicación y que, antes de obtenerla, participó cuatro veces para ganar el descuento.

De manera oficial, la tablet, que funciona con Android, está disponible por un precio de ¢78.000 sin la rebaja. El equipo electrónico incluye un teclado, mouse y estuche.

Su video causó sorpresa en decenas de usuarios y otros mostraron que corrieron con una suerte similar. Además, varias personas le solicitaron que les explicara cómo adquirir las promociones.