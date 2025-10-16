Costarricense dice que se arrepintió de trabajar para Temu por estas razones y lanzó advertencia

El influencer costarricense JotaPe se inscribió en el "programa para influencers de Temu".

El influencer costarricense JotaPe sorprendió a sus seguidores al afirmar en un video que se arrepintió de trabajar para Temu y que dejará de crear contenido para la reconocida tienda virtual asiática.

De acuerdo con el creador, él ingresó al “programa para influencers de Temu” y por esta razón subió a su TikTok varios videos recomendando la plataforma. Según el joven, este proyecto le prometió generarle ingresos a cambio de que su contenido tuviera determinado alcance en cuanto a reproducciones.

Sin embargo, él asegura que recientemente descubrió que la empresa solo paga a quienes logren captarles ventas y afirma que nunca le mencionaron este punto.

“Pero ¿Cómo me voy a dar cuenta si llegué a vender? ¿Cómo me voy a dar cuenta si llegué a ese mínimo de compras? Ahí está la vara, a usted, Temu nunca le dice si alguien llegó su código. Nunca te dice si alguien ya gastó algo de dinero gracias a sus videos”, comentó.

Además, detalló que dio con el video de otra creadora de contenido que consultó a Temu por esta situación y que la plataforma le habría confirmado que la remuneración está supeditada a las ventas.

“Tampoco le dieron la verdad absoluta, le dijeron algunas cositas, no le dijeron todo. Hasta incluso eso, le están ocultando cosas. Pero, básicamente, lo poquito que le llegaron a decir a la muchacha es que las personas que están en el programa tienen que asegurarle al mes a Temu una cifra de entre $100 a $200 en ventas”, relató el influencer tico.

Ante esto, el creador de contenido lanzó una fuerte advertencia: “Nunca se metan al programa de influencers de Temu”.

Finalmente, explicó con humor que, a raíz de esto, sus seguidores se libraron del “spam” que hacía recomendando la tienda.

“A todos los creadores que vieron mis videos y se sintieron interesados en este programa, de parte mía, mil disculpas. Es algo que yo tampoco sabía”, concluyó.