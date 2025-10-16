Viva

Costarricense dice que se arrepintió de trabajar para Temu por estas razones y lanzó advertencia

El joven afirmó que la reconocida tienda asiática nunca le informó de un término importante

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Temu
El influencer costarricense JotaPe se inscribió en el "programa para influencers de Temu". (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TemuJotaPe
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.