¿Quiere regalos gratis de Temu? Tiktoker tica contó su secreto para lograrlo

¿Quiere que le lleguen regalos gratis de Temu? Una tiktoker costarricense contó su secreto para lograr que la aplicación le enviara seis artículos sin tener que pagar ni un solo colón.

La usuaria @lesliegr911 narró en sus redes sociales cómo logró que Temu le enviara unos guantes de motociclista, un peluche, fajas, una jacket y hasta una cobija en forma de tiburón rosado; todo gratis.

Según Leslie, tuvo que “hostigar” a todos sus seguidores en Instagram, TikTok y también a sus contactos de WhatsApp para que hicieran click en un enlace que ella les compartió para alcanzar la meta de compartidos. “Calculo que fueron unas 150 personas”, dijo la creadora de contenido y jugadora de voleibol.

Aunque al inicio no tenía mucha fe de que realmente le enviaran los regalos, la joven tica se emocionó mucho cuando recibió el mensaje de que podía ir a recoger su paquete; tanto que aprovechó para contarles a sus seguidores que no había sido engañada y que al final, después del apoyo de toda su comunidad, logró su cometido.

