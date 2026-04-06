Douglas Sánchez se fue de ¡OPA! y el canal ya anunció cambios en ‘El octavo mandamiento’ y ‘Central Noticias’

El periodista Douglas Sánchez sorprendió este 6 de abril al anunciar su salida del Canal ¡OPA!

El periodista Douglas Sánchez, quien fuera el director de Central Noticias y expresentador de El octavo mandamiento, del canal ¡OPA!, confirmó su salida de la empresa de comunicación este lunes 6 de abril.

Aunque desde hace varias semanas se había alejado de la conducción de El octavo mandamiento, fue hoy que oficializó en sus redes sociales que concluyó su relación laboral con la compañía.

Ante esta salida, los movimientos en ¡OPA! no se hicieron esperar. En su cuenta de Instagram, el canal comunicó que la periodista Katherine Zúñiga será la nueva presentadora de El octavo mandamiento y que estará al frente del programa a partir de este lunes 6 de abril.

La periodista Katherine Zúñiga es un rostro conocido en el Canal ¡OPA!, ella asumirá como presentadora del programa 'El octavo mandamiento'. (Instagram)

“Katherine es una figura ampliamente reconocida dentro de nuestra casa televisiva, y su regreso representa una continuidad natural en el fortalecimiento de nuestros contenidos informativos y de opinión”, explicó la empresa en la información en redes sociales.

En cuanto a Central Noticias, espacio que dirigía Sánchez, Yessenia Ramírez, directora general de ¡OPA!, explicó ante consulta de este medio que la empresa está trabajando en una evolución de la estructura del noticiero y que, oportunamente, anunciarán información al respecto.

“Mientras tanto, mantenemos firme nuestro compromiso con la audiencia, apostando por la continuidad de un noticiero enfocado en la investigación, el análisis y la denuncia responsable. Central Noticias seguirá siendo un espacio que va más allá de la inmediatez de los sucesos, priorizando contenidos que aporten contexto, profundidad y valor informativo”, agregó Ramírez.