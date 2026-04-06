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Douglas Sánchez se fue de ¡OPA! y el canal ya anunció cambios en ‘El octavo mandamiento’ y ‘Central Noticias’

La empresa presentó a quien ocupará el lugar en la conducción del programa nocturno y anunció que habrá una evolución en el noticiero

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Por Jessica Rojas Ch.
Douglas Sánchez se mostró como pocas veces lo hace.
El periodista Douglas Sánchez sorprendió este 6 de abril al anunciar su salida del Canal ¡OPA! (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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