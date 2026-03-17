Douglas Sánchez y Jorge Obando se van de ‘El octavo mandamiento’ de canal ¡Opa!

Los presentadores Douglas Sánchez y Jorge Obando hicieron mancuerna en 'El octavo mandamiento' de Canal ¡Opa! desde el estreno del programa.

La noche de este lunes 16 de marzo, los presentadores Douglas Sánchez y Jorge Obando anunciaron su salida del programa El octavo mandamiento de ¡Opa! Canal 38.

Ambos dieron la noticia durante la emisión del espacio, que se transmitió esta noche a partir de las 9 p. m.

Al cierre del espacio, Sánchez explicó que, hace un par de años, él diseñó el programa con su dinámica, el nombre y los asuntos por tratar. “Hoy me comunicó la gerencia general que quería hacer un cambio en el binomio, en esto que hemos construido Jorge y yo. Mi respuesta es: lo respeto, pero no lo comparto. Entiendo perfectamente la decisión y creo que están, como dueños de esta empresa, en todo el derecho de hacer los cambios que consideren”, dijo Sánchez.

En su mensaje agregó: “Tomamos la decisión de no continuar más al frente de El octavo mandamiento; es una decisión meditada (...) Ni Jorge ni yo estaremos acompañándolos a partir de mañana (martes 17 de marzo)“.

El periodista explicó que el programa continúa y que le desean éxito a las personas que los reemplazarán en el set.

Obando, por su parte, después de agradecerle al público la sintonía y al equipo de trabajo por los esfuerzos diarios, manifestó: “Se respeta (la decisión de Carlos Valenciano, propietario del canal). Para que no haya comentarios ni nada. A don Carlos se le respeta, se le quiere, se le estima. Punto. Ahí se acaba la conversación. Desearle lo mejor al programa”.